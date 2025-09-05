Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 10:59

Майк Тайсон анонсировал бой с Мейвезером

Майк Тайсон объявил о бое с Мейвезером в 2026 году

Майк Тайсон Майк Тайсон Фото: IMAGO/Peter Hartenfelser/Global Look Press

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе 59-летний Майк Тайсон проведет бой с 48-летним экс-чемпионом мира во второй полулегкой, легкой, первой полусредней, полусредней и первой средней весовых категориях Флойдом Мейвезером. В социальной сети X Тайсон сообщил, что поединок запланирован на 2026 год.

Тайсон поделился афишей поединка. Публикацию он сопроводил лишь одним словом: «Скоро».

Тайсон провел 59 поединков, одержав 44 победы нокаутом и потерпев всего семь поражений. Профессиональную карьеру он завершил в 2005 году. Мейвезер одержал 50 побед в 50 боях. Он завершил профессиональную карьеру в 2017 году, проведя бой с бойцом ММА Конором Макгрегором. Он продолжает регулярно участвовать в выставочных поединках.

Ранее боксер Артур Бетербиев заявил, что отказ Дмитрия Бивола от незамедлительного третьего боя не является главным разочарованием в карьере. По его словам, есть в мире мужчины, которые обещают что-то сделать, но потом меняют свое решение.

До этого Бивол лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу, освободив титул Всемирного боксерского совета (WBC). Россиянин уведомил WBC, что не собирается защищать титул в весовой категории до 79,38 кг в поединке с американцем Давидом Бенавидесом.

бокс
Майк Тайсон
поединки
спорт
