Майк Тайсон анонсировал бой с Мейвезером Майк Тайсон объявил о бое с Мейвезером в 2026 году

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе 59-летний Майк Тайсон проведет бой с 48-летним экс-чемпионом мира во второй полулегкой, легкой, первой полусредней, полусредней и первой средней весовых категориях Флойдом Мейвезером. В социальной сети X Тайсон сообщил, что поединок запланирован на 2026 год.

Тайсон поделился афишей поединка. Публикацию он сопроводил лишь одним словом: «Скоро».

Тайсон провел 59 поединков, одержав 44 победы нокаутом и потерпев всего семь поражений. Профессиональную карьеру он завершил в 2005 году. Мейвезер одержал 50 побед в 50 боях. Он завершил профессиональную карьеру в 2017 году, проведя бой с бойцом ММА Конором Макгрегором. Он продолжает регулярно участвовать в выставочных поединках.

