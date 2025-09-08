Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 07:00

Известный российский боксер назвал единственный способ «побить» Усика

Боксер Дрозд заявил, что в бою против Усика нужно просто драться

Григорий Дрозд Григорий Дрозд Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд в разговоре с NEWS.ru рассказал, что для победы над абсолютным чемпионом мира Александром Усиком с Украины нужна «просто драка». Боксировать, по его словам, не имеет смысла.

Не нужно боксировать с человеком, который умеет это лучше всех в мире. Надо навязывать другой рисунок боя. Нужно постоянное давление, которое будет достигать Усика на каждом сантиметре ринга, бить по корпусу, в грудь. И не надо охотиться за головой — голова придет сама. Нужна просто драка. Бой, где ему будет больно, его притесняют, давят. Не искусство боксировать, а искусство просто драться. Усику такой бокс очень не нравится, — заявил Дрозд.

20 июля Усик вновь стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинский спортсмен нокаутировал британца Даниэля Дюбуа. Победа была завоевана уже в пятом раунде поединка.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика пройти новое медицинское обследование и предоставить официальное заключение о состоянии здоровья после появления в Сети видео с его танцами. Спортсмен просил об отсрочке переговоров о защите титула против новозеландца Джозефа Паркера, сославшись на травму спины.

Александр Усик
боксеры
спортсмены
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Оголтелый милитаризм»: Евросоюз мешает восстановлению мира на Украине
В Госдуме предложили перейти на ежеквартальную индексацию пенсий
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 сентября: инфографика
Одного из сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге задержали
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 сентября
«Уничтожают все»: ВСУ применяют тактику выжженной земли при отступлении
Раскрыто решение по делу о помиловании Митволя
В Минобороны раскрыли число уничтоженных над регионами за ночь БПЛА
В ВОЗ бьют тревогу из-за нового вируса с высочайшей смертностью
Известный российский боксер назвал единственный способ «побить» Усика
Житель Хабаровска сядет за 15 лет за запретные действия на кладбище
Наследники появились у композитора Щедрина после его смерти
«Ураган» разнес позиции и живую силу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 сентября
«Важное место»: под универмагом в британском городе нашли 317 мертвецов
Что можно добавить в кашу на завтрак: лучшие добавки, вкусные и полезные
Нутрициолог раскрыла свойства зеленого чая как допинга для мозга
Российские силы подготовили «почву» для штурма Новоселовки
Долги, хейт из-за лишнего веса, мнение об СВО: где сейчас Витас
Выяснены новые детали в деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево
Известного российского рэпера объявили в розыск на Украине
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут
Общество

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.