Известный российский боксер назвал единственный способ «побить» Усика Боксер Дрозд заявил, что в бою против Усика нужно просто драться

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд в разговоре с NEWS.ru рассказал, что для победы над абсолютным чемпионом мира Александром Усиком с Украины нужна «просто драка». Боксировать, по его словам, не имеет смысла.

Не нужно боксировать с человеком, который умеет это лучше всех в мире. Надо навязывать другой рисунок боя. Нужно постоянное давление, которое будет достигать Усика на каждом сантиметре ринга, бить по корпусу, в грудь. И не надо охотиться за головой — голова придет сама. Нужна просто драка. Бой, где ему будет больно, его притесняют, давят. Не искусство боксировать, а искусство просто драться. Усику такой бокс очень не нравится, — заявил Дрозд.

20 июля Усик вновь стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинский спортсмен нокаутировал британца Даниэля Дюбуа. Победа была завоевана уже в пятом раунде поединка.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика пройти новое медицинское обследование и предоставить официальное заключение о состоянии здоровья после появления в Сети видео с его танцами. Спортсмен просил об отсрочке переговоров о защите титула против новозеландца Джозефа Паркера, сославшись на травму спины.