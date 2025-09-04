Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 04:20

Терапевт поставила точку в споре, можно ли беременным есть грибы

Терапевт Умрик: беременным нельзя есть грибы из-за риска отравиться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Беременным лучше отказаться от грибов из-за риска отравления, заявила NEWS.ru врач-терапевт НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова Минздрава России Дарья Умрик. По ее словам, данный продукт является трудным для переваривания, поэтому от него лучше отказаться на время вынашивания ребенка и кормления.

Основная опасность, от которой хотят перестраховаться многие специалисты и молодые мамы, — возможность отравления, которое может быть опасно для матери и ребенка. Кроме того, грибы — трудноперевариваемый продукт, поэтому они не используются в лечебном питании, специализированном питании для беременных и кормящих женщин, — сказала Умрик.

Медик подчеркнула, что, если очень хочется съесть «что-то эдакое», стоит отдать предпочтение вешенкам и шампиньонам промышленного производства, так как процесс их отбора и обработки тщательно контролируется. По ее словам, от соленых и маринованных грибов лучше отказаться полностью — они могут провоцировать отеки.

При заболеваниях ЖКТ и токсикозе нужно исключить грибы. Лучше заменить их на легко усваиваемые продукты, богатые белком и другими питательными веществами, — подытожила Умрик.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова заявила, что две кружки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни за счет положительного влияния на кишечную микрофлору и тонус сосудов. По ее словам, эти факторы снижают риск заболеваний сердца.

