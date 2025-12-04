Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 22:29

Режу картошку, курицу, грибы и запекаю праздничное горячее: чудо-идея для порционной подачи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Режу картошку, курицу, грибы и запекаю праздничное горячее на Новый год. Чудо-идея для порционной подачи, с помощью которой вы с легкостью накормите даже большую компанию!

Вам понадобится: 600 г куриного филе, 600 г картофеля, 300 г шампиньонов, 200 г сметаны, 150 г сыра, 2 яйца, 3 зубчика чеснока, зелень, соль, перец. Из пергамента для выпечки сделайте прочные лодочки, закрепив края степлером или скрепками. Картофель нарежьте тонкими ломтиками, курицу — небольшими кубиками, грибы — пластинками. Выкладывайте в лодочки слоями: картофель, курица, грибы. Для соуса смешайте сметану, тертый сыр, яйца, измельченный чеснок, соль и перец. Залейте лодочки соусом так, чтобы он полностью покрыл ингредиенты. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35–40 минут до золотистой корочки.

Вкус этого блюда — невероятно гармоничный: сочная курица, нежный картофель и ароматные грибы в сливочно-сырном соусе создают настоящую симфонию вкуса. Каждая лодочка — это полноценный ужин, который оценят ваши гости!

Ранее стало известно, как приготовить куриные ватрушки: такой вкуснятины из фарша на ужин вы еще не готовили.

Проверено редакцией
Читайте также
Запеченная утка с квашеной капустой в духовке: сочное мясо с хрустящей корочкой на Новый год
Общество
Запеченная утка с квашеной капустой в духовке: сочное мясо с хрустящей корочкой на Новый год
Обалденные пирожки из слоеного теста с сыром — рецепт заинтересует
Семья и жизнь
Обалденные пирожки из слоеного теста с сыром — рецепт заинтересует
«Нужно заменить нефть мясом»: эксперт о cанкциях, налогах и контрафакте
Рынки
«Нужно заменить нефть мясом»: эксперт о cанкциях, налогах и контрафакте
Буду готовить на Новый год за 15 минут: вкуснейший мясной батон с грибами — он займет почетное место на праздничном столе
Общество
Буду готовить на Новый год за 15 минут: вкуснейший мясной батон с грибами — он займет почетное место на праздничном столе
Никаких больше зраз и запеканок. Готовлю «Деревенское ассорти» в духовке. Едим прямо с противня
Общество
Никаких больше зраз и запеканок. Готовлю «Деревенское ассорти» в духовке. Едим прямо с противня
горячее
рецепты
курица
грибы
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал один из лучших городов мира
Пожилого американца арестовали за попытку купить ребенка
Досрочный вывод денег по ПДС под угрозой: как могут изменить правила
Финляндия готова извиниться перед коренным народом
Израиль заподозрил крокодилов в «пособничестве» террористам
Учительницу рисования уличили в многолетних домогательствах к школьнику
Московского экс-силовика повторно осудили по делу о фейках об армии
«Сомнений нет»: Путин рассказал о позиции Трампа по конфликту на Украине
Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре в 2025 году: доступны ли, очереди
Наступление на Запорожье 4 декабря: как идет штурм Гуляйполя, что известно
В Азербайджане заявили о постоянном развитии добрососедских отношений с РФ
«Все конечно»: Путин высказался о возможности бессмертия
Путин поддержал Трампа в одном важном вопросе
Таинственные дроны заметили около самолета Зеленского в Ирландии
Арестованный за убийство мигранта петербуржец оказался неонацистом
Roblox — все. Как помочь ребенку пережить блокировку, советы психолога
Внешность сына Полины Гагариной удивила поклонников
Захватившего радиоэфир мигранта будут судить за дискредитацию армии России
«Иначе как варварством не назовешь»: Грушко о выдворении россиян из Латвии
«Впечатляющий прогресс»: в Индии оценили партнерство с Россией
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.