Режу картошку, курицу, грибы и запекаю праздничное горячее: чудо-идея для порционной подачи

Режу картошку, курицу, грибы и запекаю праздничное горячее на Новый год. Чудо-идея для порционной подачи, с помощью которой вы с легкостью накормите даже большую компанию!

Вам понадобится: 600 г куриного филе, 600 г картофеля, 300 г шампиньонов, 200 г сметаны, 150 г сыра, 2 яйца, 3 зубчика чеснока, зелень, соль, перец. Из пергамента для выпечки сделайте прочные лодочки, закрепив края степлером или скрепками. Картофель нарежьте тонкими ломтиками, курицу — небольшими кубиками, грибы — пластинками. Выкладывайте в лодочки слоями: картофель, курица, грибы. Для соуса смешайте сметану, тертый сыр, яйца, измельченный чеснок, соль и перец. Залейте лодочки соусом так, чтобы он полностью покрыл ингредиенты. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35–40 минут до золотистой корочки.

Вкус этого блюда — невероятно гармоничный: сочная курица, нежный картофель и ароматные грибы в сливочно-сырном соусе создают настоящую симфонию вкуса. Каждая лодочка — это полноценный ужин, который оценят ваши гости!

