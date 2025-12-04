Запеченная утка с квашеной капустой в духовке: сочное мясо с хрустящей корочкой на Новый год

Приготовьте на Новый год бесподобную запеченную утку с квашеной капустой — сочную, ароматную и с золотистой хрустящей корочкой.

Вам понадобится: утка весом 2–2,5 кг, 1 кг квашеной капусты, 2 луковицы, 2 яблока, 3 зубчика чеснока, мед, соль, перец, тмин. Утку промойте, обсушите, натрите солью снаружи и внутри. Капусту промойте и отожмите, смешайте с нарезанным луком, тертыми яблоками, чесноком и тмином. Нафаршируйте утку капустой на 2/3 объема (при готовке капуста увеличится). Зашейте отверстие или скрепите зубочистками. Утку уложите в форму грудкой вверх, смажьте медом. Запекайте в духовке при 180°C 2,5–3 часа, каждые 30 минут поливая выделившимся соком и жиром. За 20 минут до готовности увеличьте температуру до 200°C для образования корочки.

Дайте блюду настояться 20 минут перед подачей. Вкус — нежнейшее сочное мясо с дымными нотками, тающее во рту, в сочетании с пикантной кисло-сладкой капустой, пропитанной утиным соком. Это блюдо станет главным украшением праздничного стола!

