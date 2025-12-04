Никаких больше зраз и запеканок. Готовлю «Деревенское ассорти» в духовке. Едим прямо с противня

Когда хочется приготовить что-то по-настоящему домашнее, сытное и не требующее постоянного внимания у плиты, это блюдо становится идеальным решением. Сочетание нежного куриного филе, ароматных грибов и золотистой картошки — классика, которая никогда не подводит. Все, что вам нужно, — подготовить ингредиенты, отправить противень в духовку и наслаждаться аппетитными запахами, наполняющими кухню. Это блюдо само по себе полноценный ужин, где есть и белок, и гарнир, объединенные общим соком и специями. Оно подойдет и для будничного семейного ужина, и для случая, когда нужно без лишних хлопот накормить гостей.

Для приготовления вам понадобится: 600 г куриного филе, 500 г картофеля, 300 г свежих шампиньонов, 2 средние луковицы, 3 столовые ложки растительного масла, 150 мл сметаны или сливок, соль, черный перец, паприка и сушеный чеснок по вкусу. Картофель очистите и нарежьте средними дольками. Шампиньоны промойте и нарежьте пластинками. Лук нарежьте полукольцами. Куриное филе нарежьте порционными кусочками. На большом противне или в форме для запекания смешайте картофель, грибы и лук. Добавьте курицу. Приготовьте соус: смешайте сметану, растительное масло и все специи до однородности. Полейте соусом содержимое противня и тщательно перемешайте руками, чтобы все ингредиенты покрылись заправкой. Распределите смесь равномерным слоем. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 35 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до румяной корочки на картошке и курице. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

