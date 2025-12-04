Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 19:00

Никаких больше зраз и запеканок. Готовлю «Деревенское ассорти» в духовке. Едим прямо с противня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется приготовить что-то по-настоящему домашнее, сытное и не требующее постоянного внимания у плиты, это блюдо становится идеальным решением. Сочетание нежного куриного филе, ароматных грибов и золотистой картошки — классика, которая никогда не подводит. Все, что вам нужно, — подготовить ингредиенты, отправить противень в духовку и наслаждаться аппетитными запахами, наполняющими кухню. Это блюдо само по себе полноценный ужин, где есть и белок, и гарнир, объединенные общим соком и специями. Оно подойдет и для будничного семейного ужина, и для случая, когда нужно без лишних хлопот накормить гостей.

Для приготовления вам понадобится: 600 г куриного филе, 500 г картофеля, 300 г свежих шампиньонов, 2 средние луковицы, 3 столовые ложки растительного масла, 150 мл сметаны или сливок, соль, черный перец, паприка и сушеный чеснок по вкусу. Картофель очистите и нарежьте средними дольками. Шампиньоны промойте и нарежьте пластинками. Лук нарежьте полукольцами. Куриное филе нарежьте порционными кусочками. На большом противне или в форме для запекания смешайте картофель, грибы и лук. Добавьте курицу. Приготовьте соус: смешайте сметану, растительное масло и все специи до однородности. Полейте соусом содержимое противня и тщательно перемешайте руками, чтобы все ингредиенты покрылись заправкой. Распределите смесь равномерным слоем. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 35 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до румяной корочки на картошке и курице. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
ужины
рецепты
курица
грибы
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Повар «догнал» трубой агрессивного кавалера незнакомки и попал за решетку
Командира ВСУ осудили за сбитый самолет с пленными украинцами
Россияне не смогут просто так попасть в Грузию с нового года
Названа дата рассмотрения спора о квартире Долиной в Верховном суде
«Не могла иначе»: Путин ответил на вопрос индийских журналистов о Крыме
Появились фото квартиры покойной экс-супруги Ефремова
В России официально заблокировали Snapchat
Посол России Андрей Келин вызван в Форин-офис
Стало известно, был ли долг по ЖКУ у умершей экс-жены Ефремова
Друг главы рехаба Антонова предположил, что его оклеветали
На Западе «слили» содержание переговоров Зеленского с лидерами ЕС
Эксперт раскрыл цель призыва Макрона прекратить удары по энергетике Украины
Пирожки из слоеного теста с яблоками: быстрый и вкусный рецепт
«Ничего не изменится»: военэксперт о массовом дезертирстве в ВСУ
Озабоченный подросток «проводил» девочку к бабушке и попал под статью УК РФ
Путин раскрыл желание России в отношении конфликта на Украине
Готовлю за 15 минут: тарталетки с печенью трески и огурцом!
Медведев рассказал о стараниях ОПК ради победы на СВО
У актера из «Питер FM» парализовало сына
Путин раскрыл правду об отношении американских компаний к России
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.