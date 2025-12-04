Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 17:31

Шампиньоны фарширую так и запекаю — через 20 минут на столе ароматная закуска

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти фаршированные шампиньоны — идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить вкусную и полезную закуску. Нежная творожная начинка с ароматом чеснока и свежего укропа прекрасно сочетается с сочными грибами. Всего 160 килокалорий в порции — можно не переживать о фигуре даже во время праздничного застолья.

Готовлю я так: 6 крупных шампиньонов аккуратно очищаю, отделяю ножки — они не понадобятся. 80 граммов творога 5% смешиваю с измельченным укропом (5 граммов) и половиной зубчика чеснока. Можно добавить щепотку соли и перца по вкусу. Шляпки грибов наполняю творожной начинкой с горкой. Выкладываю на противень, застеленный пергаментом, и запекаю при 180°C около 15 минут, пока грибы не станут мягкими, а начинка слегка не подрумянится. Подаю теплыми — в них особенно чувствуются нежность творога и аромат зелени.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

