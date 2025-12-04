Грудка плюс то, что есть под рукой! Через 20 минут уже едим — сочное «эскимо» в беконе: и закуска, и горячее

Ищете способ подать куриную грудку так, чтобы от нее не осталось и следа? Этот рецепт — настоящая магия превращения привычного филе в сочную и ароматную закуску, которая выглядит как изысканное ресторанное блюдо. Название «эскимо» здесь — не просто игра слов. Аккуратные порционные рулетики на шпажках, завернутые в хрустящий бекон, действительно напоминают любимое лакомство, только на этот раз — горячее и сытное. Это блюдо удачно сочетает нежнейшую куриную основу с пикантностью бекона и специй, гарантируя, что даже те, кто обычно равнодушен к белому мясу, попросят добавки. Идеальный вариант для фуршета, семейного ужина или встречи гостей с бокалом вина.

Вам понадобится: 2 крупных куриных филе (около 500 г), половина небольшой репчатой луковицы, 1 яйцо, 1–2 столовые ложки манной крупы (можно заменить мелким кускусом), соль и черный молотый перец по вкусу, 40 г тонко нарезанного бекона (около 8–10 ломтиков), 1 столовая ложка растительного масла для жарки и деревянные шпажки. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками и вместе с луком измельчите в блендере до состояния фарша. В полученную массу добавьте яйцо, манку, соль и перец, тщательно вымешайте до однородности. Мокрыми руками сформируйте из фарша продолговатые котлетки или колбаски. Каждую заготовку плотно оберните ломтиком бекона по спирали и наколите на шпажку для устойчивости. Разогрейте на сковороде масло на среднем огне. Обжарьте «эскимо» со всех сторон до румяной и хрустящей корочки бекона и полной готовности курицы внутри, примерно 10–12 минут. Подавайте горячими с любимым соусом или свежими овощами.

