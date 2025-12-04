Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Не трачу сутки на бульон. Готовлю «Хрустальное» заливное из курицы — быстро, нарядно и тает во рту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Холодец — это вкусная, но достаточно тяжелая и трудоемкая классика праздничного стола. Если вы хотите порадовать гостей нежным, светлым и очень эффектным мясным блюдом, которое готовится в разы быстрее и проще, то заливное из курицы — идеальный выбор. Это блюдо сохраняет все богатство вкуса наваристого бульона и сочности мяса, но подается в легкой, дрожащей и прозрачной форме. Оно выглядит невероятно нарядно благодаря яркому украшению и станет настоящим украшением стола, покорив и тех, кто избегает традиционного студня. А главное — его приготовление не требует долгой варки и сложной очистки бульона.

Для приготовления вам понадобится: 4 куриных бедра, 1,2 литра воды, 1-2 моркови, 1 луковица, 1 чайная ложка соли, специи по вкусу (черный перец горошком, кориандр, лавровый лист), 15 г желатина и 100 мл холодной кипяченой воды для его замачивания. Для украшения: 6 вареных перепелиных яиц, зеленый горошек, зерна граната, оливки и веточки петрушки. Бедра залейте водой, доведите до кипения, снимите пену. Добавьте целую очищенную морковь, луковицу, соль и специи. Варите на медленном огне около 1 часа до готовности мяса. Курицу и морковь выньте, бульон процедите. Мясо отделите от костей и кожи, нарежьте аккуратными кусочками. Морковь нарежьте кружочками или звездочками. Желатин залейте водой для набухания. Горячий бульон (должно быть около 1 литра) слегка остудите, вмешайте в него набухший желатин до полного растворения. На дно формы или порционных креманок выложите украшения: дольки яиц, горошек, зерна граната. Аккуратно распределите кусочки курицы и моркови. Залейте подготовленным бульоном. Уберите в холодильник на 6-8 часов до полного застывания. Перед подачей ненадолго опустите форму в горячую воду и переверните заливное на блюдо.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

