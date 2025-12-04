Надоели мимоза и сельдь под шубой? Мой фаворит — «Чингисхан»: слоеный салат с курицей и черносливом

Салат «Чингисхан» — это тот самый случай, когда простое сочетание знакомых ингредиентов рождает настоящий кулинарный спектакль. В ресторанах он часто возглавляет список закусок не только из-за великолепного вкуса, но и благодаря эффектной подаче. Однако его секрет вовсе не в сложной технике, а в гармонии сладковатых овощей, пикантного мяса, ореховой крошки и аромата копченого чернослива. Приготовив этот салат дома, вы не только сэкономите значительную сумму, но и сможете регулировать насыщенность вкуса по своему усмотрению. Это блюдо станет гвоздем программы любого застолья — сытное, яркое и с характером, оно гарантированно исчезнет со стола первым.

Для приготовления вам понадобится: 150 г отварного или запеченного куриного филе, 1 крупная отварная свекла, 1 средняя отварная морковь, 30 г чернослива без косточек, 30 г твердого сыра, 30 г ядер грецких орехов, 2 зубчика чеснока, майонез и соль по вкусу. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками или разберите на волокна. Чернослив мелко нарежьте, сыр натрите на терке, орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и порубите. Свеклу и морковь натрите на крупной терке в разные емкости. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом. Выкладывайте салат слоями в следующей последовательности, слегка промазывая каждый слой чесночным майонезом: 1) куриное филе, 2) чернослив, 3) морковь, 4) сыр, 5) свекла. Верхний слой из свеклы обильно смажьте майонезом и щедро посыпьте измельченными грецкими орехами. Дайте салату настояться в холодильнике 2-3 часа, чтобы слои пропитались. Подавайте, украсив веточкой зелени.

