Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 14:23

«Пока рано делать какие-то выводы»: Корстин об успехах Демина в NBA

Корстин заявила, что баскетболист Демин достойно представляет Россию в NBA

Илона Корстин Илона Корстин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Генеральный директор Единой лиги ВТБ, двукратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы Илона Корстин в интервью NEWS.ru заявила, что россиянину Егору Демину непросто в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), однако он достойно представляет страну. Она отметила, что пока рано делать какие-либо выводы.

Попадание Егора Демина в NBA — большой успех. Мы все очень внимательно следим за его выступлениями. Конечно, ему там непросто, но он достойно представляет себя и свою страну. Пока делать какие-то выводы рано, время покажет. Думаю, что в конце сезона будет больше ответов на вопросы. Желаю Егору успеха и удачи, — сказала Корстин.

Ранее генеральный директор Единой лиги ВТБ двукратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы Илона Корстин в интервью NEWS.ru назвала американскую баскетболистку Кейтлин Кларк вундеркиндом. Она отметила, что прежде никогда не видела игрока подобного уровня.

До этого Корстин рассказала о жизни в США и периоде выступлений в WNBA. Она отметила, что было очень интересно посмотреть, как там все устроено.

Илона Корстин
Единая лига ВТБ
баскетбол
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турция призвала снизить градус напряженности в акватории Черного моря
Россия пообещала ответ на строительство завода для Украины в Дании
Диетолог напомнила о пользе мандаринов в зимний сезон
Родственники экс-жены Ефремова Качалиной скрывают место ее похорон
«Чувствуешь себя уверенно»: актер Ткаченко рассказал о своем «талисмане»
Врачи в Москве спасли девочку, проглотившую гелевый шар
В Севастополе сообщили об отражении атаки украинских БПЛА
Названа ошибка москвичей, попавших в больницу после травли тараканов
«Закон надо уважать»: Черчесов оценил идею расширения Fan ID
Захарова упрекнула Киев в игнорировании предупреждений Анкары о Черном море
«Вызывает много вопросов»: нарколог о пытках в подмосковном рехабе
Россияне массово жалуются на сбои в работе популярного маркетплейса
В администрации Путина назвали будущего «гиганта» мировой экономики
Корстин раскрыла, почему решила работать в Единой лиге ВТБ
Столичные росгвардейцы поймали напавшего на студентов мужчину
«Приоритет один»: в ГД ответили на вопрос об ограничении FaceTime в России
Партнер Ростеха разработал нейросеть для сокращения очередей на АЗС
Украинские дроны ударили по мирным жителям Белгородщины
Сыр в лаваше: простая и вкусная закуска на стол в любой день
Взрывы над Орлом, удар по детям, 7 обстрелов МЧС: ВСУ атакуют РФ 4 декабря
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.