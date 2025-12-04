«Пока рано делать какие-то выводы»: Корстин об успехах Демина в NBA Корстин заявила, что баскетболист Демин достойно представляет Россию в NBA

Генеральный директор Единой лиги ВТБ, двукратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы Илона Корстин в интервью NEWS.ru заявила, что россиянину Егору Демину непросто в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), однако он достойно представляет страну. Она отметила, что пока рано делать какие-либо выводы.

Попадание Егора Демина в NBA — большой успех. Мы все очень внимательно следим за его выступлениями. Конечно, ему там непросто, но он достойно представляет себя и свою страну. Пока делать какие-то выводы рано, время покажет. Думаю, что в конце сезона будет больше ответов на вопросы. Желаю Егору успеха и удачи, — сказала Корстин.

Ранее генеральный директор Единой лиги ВТБ двукратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы Илона Корстин в интервью NEWS.ru назвала американскую баскетболистку Кейтлин Кларк вундеркиндом. Она отметила, что прежде никогда не видела игрока подобного уровня.

До этого Корстин рассказала о жизни в США и периоде выступлений в WNBA. Она отметила, что было очень интересно посмотреть, как там все устроено.