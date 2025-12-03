Мимоза и шуба отдыхают! Готовлю оливье по-испански: ярко, свежо и очень вкусно

Надоела классика? Хочется освежить привычный вкус любимого салата, добавив в него нотку путешествий и солнца? Тогда оливье с тунцом по-испански — ваш идеальный вариант! Это не просто замена докторской колбасе на рыбу, а целая философия: более легкий, яркий и пикантный подход к знакомому с детства блюду. Сочный тунец, мясистые оливки и сладкий зеленый горошек создают удивительно гармоничный ансамбль с вареными овощами и яйцом. Такой салат получается менее тяжелым, но при этом остается сытным и праздничным. Он отлично впишется в новогоднее меню, удивит гостей и станет приятным разнообразием для семейного ужина.

Вам понадобятся 200 г консервированного тунца (в собственном соку), 1–2 картофелины, 1 морковь, 2 яйца, 70 г консервированного зеленого горошка, 10–12 оливок без косточек, пучок зеленого лука, 80 г майонеза, соль и перец по вкусу. Картофель и морковь отварите в мундире до мягкости, остудите, очистите и нарежьте аккуратными кубиками. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и также нарежьте кубиками. Оливки нарежьте колечками, зеленый лук — мелко. В просторной миске аккуратно смешайте все подготовленные ингредиенты: картофель, морковь, яйца, тунец (разобранный на волокна вилкой, без лишней жидкости), горошек, оливки и лук. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте, стараясь не превратить овощи в пюре. Дайте салату настояться в холодильнике хотя бы 1 час, чтобы вкусы соединились. Подавайте, украсив веточкой петрушки или долькой лимона. Этот салат — доказательство того, что даже самую традиционную рецептуру можно наполнить новым смыслом и вкусом.

