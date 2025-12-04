Названы последствия для блогеров, продвигавших «пыточный» рехаб под Москвой

Блогеров, рекламировавших «пыточные» реабилитационные центры, к числу которых, по заявлениям постояльцев, относится подмосковный рехаб «Антонов PRO», могут ждать неприятные последствия, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Он отметил, что история негативно отразится на репутации лидеров мнений, участвовавших в пиаре подобных учреждений.

Косвенно эта история [с пиаром рехабов по типу «Антонов PRO»] коснется тех людей, которые рекламировали такие непопулярные в народе учреждения. Поэтому если начнется волна или общественный резонанс, то могут подняться имена этих лидеров мнений, которые принимали в этом участие. Может подняться волна еще и от того, что они на рекламе зарабатывали, тем самым подставляя себя, свое имя и репутацию. Возможно, блогеры заранее об этом не задумывались. На их деятельность вряд ли это повлияет, но репутацию косвенно подпортит, — высказался Рудченко.

Ранее в Подмосковье был задержан блогер и основатель рехаба «Антонов PRO» Максим Антонов после сообщений о жестоком обращении с пациентами. Силовики обнаружили доказательства избиений и голодовок. Основатель рехаба ранее сам боролся с наркозависимостью и неоднократно привлекался к ответственности за грабежи и сбыт наркотиков.