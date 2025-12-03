Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 16:00

Забыла про дорогое игристое. Мой фирменный рецепт на Новый год — мандариновое «шампанское»: нужны мята и 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Новый год — это всегда ожидание чуда и волшебства, которое рождается в том числе и в бокалах. Если классическое игристое уже приелось или хочется удивить гостей необычным безалкогольным вариантом, этот рецепт станет настоящей находкой. Представьте себе: яркий, солнечный вкус спелых мандаринов, искрящаяся прохлада и легкая сладость, которая идеально дополняет праздничные салаты. Этот напиток не просто утоляет жажду, он создает настроение — свежее, бодрящее и по-настоящему зимнее. Он понравится и взрослым, и детям, став символом вкусного и красивого праздника без лишних хлопот.

Вам понадобится: мякоть крупного мандарина (около 120 граммов), 140 миллилитров холодной содовой (можно заменить на игристую воду), 10 миллилитров сахарного сиропа (или по вкусу), лед в кубиках и свежая мята для украшения. Очистите мандарин, стараясь снять всю белую пленку с долек и удалить косточки, чтобы в напитке не было горечи. Чистую мякоть положите в высокий стакан или шейкер и хорошо подавите мадлером или просто вилкой, чтобы выделилось много сока. В получившуюся ароматную кашицу влейте сахарный сироп и холодную содовую, аккуратно перемешайте. Возьмите красивый бокал для коктейля, наполните его доверху кубиками льда и через ситечко перелейте напиток, чтобы задержать кусочки мякоти. Осталось украсить композицию листиком свежей мяты — и волшебный новогодний глоток готов.

