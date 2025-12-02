Шубу отменяю! Собираю салат «Варежка Деда Мороза»: крабовые палочки, сыр и праздничное настроение

Новый год — время чудес, и даже обычный салат может превратиться в волшебство, если подойти к делу с фантазией. Салат «Варежка Деда Мороза» — это именно тот случай, когда простая еда становится украшением праздничного стола и вызывает восторг не только у детей, но и у взрослых. Его главный секрет — не в сложных ингредиентах, а в креативной подаче, которая превращает знакомые вкусы в настоящее новогоднее приключение. Сочетание сытного риса, нежного тунца и крабовых палочек создает сбалансированный и приятный вкус, который нравится практически всем. А форма любимой зимней варежки сразу создает нужное праздничное настроение, делая блюдо центром внимания.

Вам понадобится: 120 г риса, 240 г консервированного тунца (в собственном соку или масле), 2 яйца, 250 г крабовых палочек, 100 г твердого сыра и 150 г майонеза. Рис отварите до готовности и полностью остудите. Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Тунца разомните вилкой, слейте лишнюю жидкость. Крабовые палочки и сыр натрите на средней терке, яйца — на мелкой. На плоском блюде сформируйте силуэт варежки: большой круг (ладошка) и примыкающий к нему овал (пальцы). Первым слоем выложите рис, слегка смажьте майонезом. Далее равномерно распределите тунца, снова майонез. Следующий слой — крабовые палочки, майонез. Затем сыр и майонез. Верхним слоем аккуратно выложите тертые яйца — это будет «мех» варежки. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа. Перед подачей можно украсить «манжет» варежки полосками из сладкого перца или зелени. Подавайте, разрезая на порции, как обычный салат. Это блюдо гарантированно поднимет настроение всем гостям.

