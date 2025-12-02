Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 15:35

Шубу отменяю! Собираю салат «Варежка Деда Мороза»: крабовые палочки, сыр и праздничное настроение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новый год — время чудес, и даже обычный салат может превратиться в волшебство, если подойти к делу с фантазией. Салат «Варежка Деда Мороза» — это именно тот случай, когда простая еда становится украшением праздничного стола и вызывает восторг не только у детей, но и у взрослых. Его главный секрет — не в сложных ингредиентах, а в креативной подаче, которая превращает знакомые вкусы в настоящее новогоднее приключение. Сочетание сытного риса, нежного тунца и крабовых палочек создает сбалансированный и приятный вкус, который нравится практически всем. А форма любимой зимней варежки сразу создает нужное праздничное настроение, делая блюдо центром внимания.

Вам понадобится: 120 г риса, 240 г консервированного тунца (в собственном соку или масле), 2 яйца, 250 г крабовых палочек, 100 г твердого сыра и 150 г майонеза. Рис отварите до готовности и полностью остудите. Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Тунца разомните вилкой, слейте лишнюю жидкость. Крабовые палочки и сыр натрите на средней терке, яйца — на мелкой. На плоском блюде сформируйте силуэт варежки: большой круг (ладошка) и примыкающий к нему овал (пальцы). Первым слоем выложите рис, слегка смажьте майонезом. Далее равномерно распределите тунца, снова майонез. Следующий слой — крабовые палочки, майонез. Затем сыр и майонез. Верхним слоем аккуратно выложите тертые яйца — это будет «мех» варежки. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа. Перед подачей можно украсить «манжет» варежки полосками из сладкого перца или зелени. Подавайте, разрезая на порции, как обычный салат. Это блюдо гарантированно поднимет настроение всем гостям.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество
Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Нарядный новогодний пирог с золотистой шапкой — сокоти по-грузински: нужны курица, грибы и сыр
Общество
Нарядный новогодний пирог с золотистой шапкой — сокоти по-грузински: нужны курица, грибы и сыр
Шубу больше не делаю! Собираю закусочный торт «Красный бархат» — нежные слои и воздушная шапка
Общество
Шубу больше не делаю! Собираю закусочный торт «Красный бархат» — нежные слои и воздушная шапка
Эту «Мимозу» можно есть тазиками и худеть: готовим вкусный новогодний стол без тонны майонеза. Прекрасная «Мимоза лайт»
Общество
Эту «Мимозу» можно есть тазиками и худеть: готовим вкусный новогодний стол без тонны майонеза. Прекрасная «Мимоза лайт»
рецепты
новогодний стол 2026
салаты
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФЛГР объяснила решение по отстранению Большунова от соревнований
Набиуллина высказалась о влиянии ключевой ставки на бизнес
Мать покрывала садиста: отчим до смерти забил падчерицу скалкой
В Раде оценили ситуацию в экономике Украины
Малышева раскритиковала холостяка после его признания
Элитное авто в Москве превратилось в факел
В СВОП раскрыли, о чем говорит приезд в Россию зятя Трампа Кушнера
Николаев ответил на обвинения Собчак в жадности
Эксперт рассказал, можно ли заменить традиционное мясо насекомыми
Допуск российских лыжников до турниров разозлил норвежцев
Появились новые детали в деле девочки, которая умерла в стоматологии
«С каждым днем хуже»: Долину предупредили о репутационной точке невозврата
«Позорно сбежал»: Володин раскрыл, кто чуть не довел мир до ядерной войны
«Будто в плену у фашистов побывал»: мужчину избили на концерте Шуфутинского
Стало известно наказание для Большунова по итогам инцидента с Бакуровым
Ученый назвал явление, из-за которого может не быть снега
Самолет с россиянами посадили в Турции после двух ударов молнии
Крупный застройщик из-за долгов решил выпустить облигации
«Важно не забыть про таблетки»: в Госдуме высмеяли новый западный тренд
Несколько десятков россиян вынужденно «захватили» самолет в Казахстане
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.