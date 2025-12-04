Вкуснее пирожков и зраз. Лаваш, фарш и капуста — на выходе горячие мешочки к ужину. Быстро и вкусно

Хрустящий лаваш, скрывающий внутри сочную мясную начинку с овощами и нежным сыром, — это блюдо, которое неизменно собирает восторженные отзывы. Оно идеально подходит для ужина в кругу семьи или для приема гостей, ведь выглядит оригинально и аппетитно, а готовится довольно просто. Такие мешочки — прекрасная альтернатива пирожкам или голубцам, они менее калорийны, но при этом невероятно сытные и вкусные. Запекание в духовке позволяет добиться идеальной текстуры: золотистой и хрустящей корочки снаружи и сочной, ароматной начинки внутри. Это блюдо точно не оставит никого равнодушным.

Для приготовления вам понадобится: 2 больших тонких листа лаваша, 400 г мясного фарша (свинина + говядина), 300 г белокочанной капусты, 1 небольшая луковица, 2 помидора, 150 г творожного сыра (типа «Альметте» или «Хохланд»), соль, перец, паприка, растительное масло. Капусту тонко нашинкуйте, лук мелко нарежьте, помидоры нарежьте мелкими кубиками. На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте фарш и обжаривайте 7–10 минут, разбивая комочки. Затем добавьте капусту, посолите, поперчите, добавьте паприку и тушите под крышкой 10–15 минут до мягкости капусты. Снимите с огня, добавьте помидоры и творожный сыр, хорошо перемешайте. Лаваш разрежьте на квадраты примерно 15х15 см. В центр каждого квадрата выложите 1,5–2 столовые ложки начинки. Соберите края лаваша вверх, перевяжите кулинарной нитью или полоской зеленого лука, формируя мешочки. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, слегка смажьте растительным маслом или взбитым яйцом для румяности. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 12–15 минут до хрустящей золотистой корочки. Подавайте горячими, аккуратно сняв ниточки.

