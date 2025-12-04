Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 15:00

Вкуснее пирожков и зраз. Лаваш, фарш и капуста — на выходе горячие мешочки к ужину. Быстро и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хрустящий лаваш, скрывающий внутри сочную мясную начинку с овощами и нежным сыром, — это блюдо, которое неизменно собирает восторженные отзывы. Оно идеально подходит для ужина в кругу семьи или для приема гостей, ведь выглядит оригинально и аппетитно, а готовится довольно просто. Такие мешочки — прекрасная альтернатива пирожкам или голубцам, они менее калорийны, но при этом невероятно сытные и вкусные. Запекание в духовке позволяет добиться идеальной текстуры: золотистой и хрустящей корочки снаружи и сочной, ароматной начинки внутри. Это блюдо точно не оставит никого равнодушным.

Для приготовления вам понадобится: 2 больших тонких листа лаваша, 400 г мясного фарша (свинина + говядина), 300 г белокочанной капусты, 1 небольшая луковица, 2 помидора, 150 г творожного сыра (типа «Альметте» или «Хохланд»), соль, перец, паприка, растительное масло. Капусту тонко нашинкуйте, лук мелко нарежьте, помидоры нарежьте мелкими кубиками. На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте фарш и обжаривайте 7–10 минут, разбивая комочки. Затем добавьте капусту, посолите, поперчите, добавьте паприку и тушите под крышкой 10–15 минут до мягкости капусты. Снимите с огня, добавьте помидоры и творожный сыр, хорошо перемешайте. Лаваш разрежьте на квадраты примерно 15х15 см. В центр каждого квадрата выложите 1,5–2 столовые ложки начинки. Соберите края лаваша вверх, перевяжите кулинарной нитью или полоской зеленого лука, формируя мешочки. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, слегка смажьте растительным маслом или взбитым яйцом для румяности. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 12–15 минут до хрустящей золотистой корочки. Подавайте горячими, аккуратно сняв ниточки.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
На Новый год за 5 минут: рулетики из ветчины — разлетаются первыми
Семья и жизнь
На Новый год за 5 минут: рулетики из ветчины — разлетаются первыми
Наполеон больше не делаю. Пеку «Риго Янчи» — венгерский торт с тающим кремом и хрустящей глазурью
Общество
Наполеон больше не делаю. Пеку «Риго Янчи» — венгерский торт с тающим кремом и хрустящей глазурью
Сыр в лаваше: простая и вкусная закуска на стол в любой день
Семья и жизнь
Сыр в лаваше: простая и вкусная закуска на стол в любой день
Никаких сложных рулетов! Лаваш, курица и бекон — эти трубочки из лаваша в сливочном соусе мой новый хит!
Общество
Никаких сложных рулетов! Лаваш, курица и бекон — эти трубочки из лаваша в сливочном соусе мой новый хит!
Гнезда из фарша с яйцом: простое и быстрое праздничное горячее — удобно накладывать порционно
Общество
Гнезда из фарша с яйцом: простое и быстрое праздничное горячее — удобно накладывать порционно
рецепты
кулинария
ужины
лаваш
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снялось подразделение»: в ВСУ пожаловались на ситуацию под Гуляйполем
«Достойных пока нет»: Корстин о принятии новых команд в Единую лигу ВТБ
ВСУ обвинили в постоянном терроре освобожденных территорий под Харьковом
В Россотрудничестве оценили авторитет RT на внешнем рынке
«Его устранят»: в Совфеде спрогнозировали конец карьеры Зеленского
Раскрыто главное разочарование Зеленского в отмене переговоров с Уиткоффом
В России появятся монеты с «Фиксиками»
Психиатр объяснил, о чем говорит внешний вид Уиткоффа на встрече с Путиным
Радио Рекорд проведет «Супердискотеку 90-х» в Москве
Сомнолог раскрыл, как легче просыпаться ранним утром в зимний период
Земляне увидят солнечный парад планет впервые с 2019 года
В Госдуме рассказали, почему вся Новороссия должна быть в составе России
Дрон ВСУ ударил по российской больнице, есть пострадавший
«Будем прославлять Россию»: тренер самбистов о возвращении флага на стартах
«Радио Судного дня» вышло в эфир второй раз за день с загадочным словом
В драматическом театре имени Пушкина пройдут лекции о сценических костюмах
Испугалась «отмены»? Долина решила объясниться за скандал с квартирой
Прилучный подал жалобу в суд по делу с бывшей женой
Могерини приняла неожиданное решение на фоне коррупционного скандала
Зеленский выкупил особняк американского актера-насильника
Дальше
Самое популярное
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому
Общество

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.