Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 15:35

Наполеон больше не делаю. Пеку «Риго Янчи» — венгерский торт с тающим кремом и хрустящей глазурью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

История и кулинария иногда переплетаются, создавая легенды, которые живут не в книгах, а на кончике ложки. Именно таким стал десерт «Риго Янчи», названный в честь харизматичного цыганского скрипача, чья романтическая история вдохновила кондитеров на создание шедевра. Этот торт — настоящая симфония шоколада, где каждый слой играет свою партию: влажный, насыщенный бисквит, тающий крем из взбитых сливок, яркая нота абрикосового джема и глянцевая хрустящая глазурь. Этот десерт — не просто сладость, а путешествие в атмосферу старых европейских кафе, где вкус возведён в культ, а изысканность формы говорит о внимании к деталям.

Вам понадобится: для бисквита — 8 яиц, 120 г сахара, 170 г муки, 30 г какао, щепотка соли; для крема — 350 г тёмного шоколада, 800 г жирных сливок (33%), 12 г желатина; а также 100 г абрикосового джема, 200 г готовой шоколадной глазури и 200 г сливок для неё. Приготовьте шоколадный бисквит: взбейте яйца с сахаром и солью до пышной светлой массы, аккуратно просейте и вмешайте муку с какао. Выпекайте в форме при 180 °C 25–30 минут, остудите и разрежьте на два пласта. Для крема: залейте желатин холодной водой для набухания, растопите. Растопите шоколад. Взбейте 800 г сливок до устойчивых пиков, тонкой струйкой влейте растопленный желатин, а затем аккуратно смешайте с тёплым шоколадом. Соберите десерт в кольце: нижний корж, весь крем, верхний корж. Уберите в холод на 4 часа. Прогретый абрикосовый джем размажьте по верхнему коржу. Растопите глазурь со сливками до однородности, остудите до 35 °C и залейте торт. Дайте глазури полностью застыть перед нарезкой.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Чернослив, маскарпоне и мед. Собираю торт «Звездная ночь»: медовые коржи и нежный сливочный крем
Общество
Чернослив, маскарпоне и мед. Собираю торт «Звездная ночь»: медовые коржи и нежный сливочный крем
Торт «Трезвая вишня»: на праздничном столе будет смотреться отменно, а его вкус — просто отвал башки
Общество
Торт «Трезвая вишня»: на праздничном столе будет смотреться отменно, а его вкус — просто отвал башки
На Новый год за 5 минут: рулетики из ветчины — разлетаются первыми
Семья и жизнь
На Новый год за 5 минут: рулетики из ветчины — разлетаются первыми
Семейный рецепт на все времена: готовлю нежные кексы с яблоками и хрустящей крошкой
Общество
Семейный рецепт на все времена: готовлю нежные кексы с яблоками и хрустящей крошкой
Это печенье стало моим любимым перекусом: не требует выпечки и экономит время
Общество
Это печенье стало моим любимым перекусом: не требует выпечки и экономит время
торты
рецепты
десерты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снялось подразделение»: в ВСУ пожаловались на ситуацию под Гуляйполем
«Достойных пока нет»: Корстин о принятии новых команд в Единую лигу ВТБ
ВСУ обвинили в постоянном терроре освобожденных территорий под Харьковом
В Россотрудничестве оценили авторитет RT на внешнем рынке
«Его устранят»: в Совфеде спрогнозировали конец карьеры Зеленского
Раскрыто главное разочарование Зеленского в отмене переговоров с Уиткоффом
В России появятся монеты с «Фиксиками»
Психиатр объяснил, о чем говорит внешний вид Уиткоффа на встрече с Путиным
Радио Рекорд проведет «Супердискотеку 90-х» в Москве
Сомнолог раскрыл, как легче просыпаться ранним утром в зимний период
Земляне увидят солнечный парад планет впервые с 2019 года
В Госдуме рассказали, почему вся Новороссия должна быть в составе России
Дрон ВСУ ударил по российской больнице, есть пострадавший
«Будем прославлять Россию»: тренер самбистов о возвращении флага на стартах
«Радио Судного дня» вышло в эфир второй раз за день с загадочным словом
В драматическом театре имени Пушкина пройдут лекции о сценических костюмах
Испугалась «отмены»? Долина решила объясниться за скандал с квартирой
Прилучный подал жалобу в суд по делу с бывшей женой
Могерини приняла неожиданное решение на фоне коррупционного скандала
Зеленский выкупил особняк американского актера-насильника
Дальше
Самое популярное
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому
Общество

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.