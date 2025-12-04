Наполеон больше не делаю. Пеку «Риго Янчи» — венгерский торт с тающим кремом и хрустящей глазурью

История и кулинария иногда переплетаются, создавая легенды, которые живут не в книгах, а на кончике ложки. Именно таким стал десерт «Риго Янчи», названный в честь харизматичного цыганского скрипача, чья романтическая история вдохновила кондитеров на создание шедевра. Этот торт — настоящая симфония шоколада, где каждый слой играет свою партию: влажный, насыщенный бисквит, тающий крем из взбитых сливок, яркая нота абрикосового джема и глянцевая хрустящая глазурь. Этот десерт — не просто сладость, а путешествие в атмосферу старых европейских кафе, где вкус возведён в культ, а изысканность формы говорит о внимании к деталям.

Вам понадобится: для бисквита — 8 яиц, 120 г сахара, 170 г муки, 30 г какао, щепотка соли; для крема — 350 г тёмного шоколада, 800 г жирных сливок (33%), 12 г желатина; а также 100 г абрикосового джема, 200 г готовой шоколадной глазури и 200 г сливок для неё. Приготовьте шоколадный бисквит: взбейте яйца с сахаром и солью до пышной светлой массы, аккуратно просейте и вмешайте муку с какао. Выпекайте в форме при 180 °C 25–30 минут, остудите и разрежьте на два пласта. Для крема: залейте желатин холодной водой для набухания, растопите. Растопите шоколад. Взбейте 800 г сливок до устойчивых пиков, тонкой струйкой влейте растопленный желатин, а затем аккуратно смешайте с тёплым шоколадом. Соберите десерт в кольце: нижний корж, весь крем, верхний корж. Уберите в холод на 4 часа. Прогретый абрикосовый джем размажьте по верхнему коржу. Растопите глазурь со сливками до однородности, остудите до 35 °C и залейте торт. Дайте глазури полностью застыть перед нарезкой.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».