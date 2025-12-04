Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Психиатр объяснил, о чем говорит внешний вид Уиткоффа на встрече с Путиным

Врач Кичаев: Уиткофф на переговорах с Путиным показал отношение к собеседнику

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: kremlin.ru
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф определенными деталями своего внешнего вида демонстрирует отношение к собеседникам на переговорах, заявил врач-психиатр Александр Кичаев в разговоре с «Царьградом». Он охарактеризовал дипломата как правильную, рациональную и одновременно эмпатичную личность.

Он выбрит, вымыт, выглажен и так далее. Если он не воспринимает собеседника как некую значимую единицу, то он может себе позволить, скажем так, ему продемонстрировать свое пренебрежение именно внешним видом, — сказал специалист.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский был готов и заинтересован в проведении встречи со специальным посланником США. Он добавил, что переговоры не состоялись, поскольку американская сторона посчитала ее нецелесообразной. По словам экс-депутата, в украинских СМИ затем попытались представить ситуацию иначе, создав впечатление, что Зеленский изначально не планировал таких переговоров.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отмечал, что президент Франции Эммануэль Макрон хотел сорвать визит Уиткоффа в Россию. По его мнению, для этого французский политик попытался оказать поддержку Владимиру Зеленскому.

