04 декабря 2025 в 13:10

Семейный рецепт на все времена: готовлю нежные кексы с яблоками и хрустящей крошкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти кексы стали нашим семейным открытием, когда мы с дочкой искали рецепт для совместной готовки в дождливую субботу. Аромат корицы и яблок, разносящийся по кухне, создал такую уютную атмосферу, что теперь это наш традиционный рецепт для выходных. Дочка особенно любит готовить штрейзель — ей нравится руками превращать масло и муку в ароматную крошку.

2 яйца взбиваю с 150 г сахара, добавляю 100 г мягкого сливочного масла, 100 мл кефира и 100 г вареной сгущенки. Постепенно ввожу 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли и 1 ч. л. корицы. 2 очищенных яблока нарезаю кубиками и аккуратно вмешиваю в тесто. Для штрейзеля 50 г холодного масла перетираю с 80 г муки, 50 г сахара и щепоткой соли до состояния крошки. Тесто раскладываю по формочкам, посыпаю штрейзелем и выпекаю 25 минут при 180 °C.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Дмитрий Демичев
