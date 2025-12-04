В драматическом театре имени Пушкина пройдут лекции о сценических костюмах

На сцене филиала Московского драматического театра им. А. С. Пушкина пройдет цикл лекций о сценических костюмах. О нюансах театральной жизни расскажет художник по костюмам Виктория Севрюкова.

Виктория Севрюкова — один из лучших театральных художников России и большой друг театра Пушкина. Те, кто уже успел побывать на ее лекциях, знают, что для нее костюм — это не просто одежда, а диалог со временем и взгляд на целую историческую эпоху, — отмечают организаторы.

Лекция, которая состоится 15 декабря, будет приурочена к премьере спектакля «Аленький цветочек». Посетителям расскажут об истории русского костюма.

Ранее сообщалось, что выставка, посвященная коллекционерам кукол Барби, открылась в столице России. На лекциях для предпринимателей расскажут о становлении фирмы Mattel и конкуренции в мире игрушек.