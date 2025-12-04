«Достойных пока нет»: Корстин о принятии новых команд в Единую лигу ВТБ Корстин: лига ВТБ тщательнее изучает заявки после неудачного опыта с «Руной»

На данный момент нет подходящих кандидатов на вступление в Единую лигу ВТБ, заявила в интервью NEWS.ru генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. По ее словам, после неудачного опыта с «Руной» все заявки на вступление проверяются внимательнее.

После этого опыта мы поняли, что нужно внимательнее изучать заявки новичков и их финансовые обязательства. Многие просто не дают достоверной информации, умалчивают о возможных проблемах. Сначала было одно, а оказалось все по-другому. У нас достаточно жесткие требования для вступления: сейчас изучаем все заявки очень внимательно. На данном этапе нет достойных команд, которые могли бы соответствовать спортивному уровню и выглядеть финансово стабильно, — сказала Корстин.

Также она отметила, что лига гонится не за количеством участников, а за качеством. Корстин подчеркнула, что соревнование стремится сохранить высокий уровень и думает над новыми различными форматами.

В последние несколько лет они были удачными и интересными для болельщиков. А в этом году у нас появилось международное соревнование — внутрисезонный Кубок с участием зарубежных клубов Winline Basket Cup, — добавила Корстин.

В сентябре президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что баскетбольный клуб «Руна» сильно их подвел из-за финансовых проблем команды. По его словам, все обещания руководства клуба обернулись долгами.

Ранее она назвала американскую баскетболистку Кейтлин Кларк вундеркиндом. Корстин отметила, что прежде никогда не видела игрока подобного уровня.