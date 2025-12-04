Маринуем шампиньоны на праздничный стол: этот салат «Грибник» есть можно почти сразу

Маринуем шампиньоны на праздничный стол! Этот салат «Грибник» можно есть практически сразу, не нужно закатывать и выжидать результата неделями.

Вам понадобится: 500 г свежих шампиньонов, 1 красная луковица, 1 болгарский перец, 3 зубчика чеснока, пучок петрушки, 4 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. зерненой горчицы, сок половины лимона, 1 ч. л. сахара. Шампиньоны отварите в подсоленной воде 5–7 минут после закипания, затем откиньте на дуршлаг. Лук нарежьте полукольцами, перец соломкой, чеснок пластинами, петрушку измельчите. Для маринада смешайте соевый соус, масло, горчицу, лимонный сок и сахар. В глубокой миске соедините теплые шампиньоны, овощи и зелень, залейте маринадом и тщательно перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на 1–2 часа, затем можете подавать или уберите в холодильник до застолья.

Вкус этих грибов — невероятно насыщенный и сбалансированный: нежные шампиньоны впитывают пикантный соевый маринад с кислинкой лимона и остротой чеснока, а хрустящие овощи добавляют свежести. Это блюдо станет вашей коронной закуской!

