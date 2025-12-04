Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 11:32

Маринуем шампиньоны на праздничный стол: этот салат «Грибник» есть можно почти сразу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Маринуем шампиньоны на праздничный стол! Этот салат «Грибник» можно есть практически сразу, не нужно закатывать и выжидать результата неделями.

Вам понадобится: 500 г свежих шампиньонов, 1 красная луковица, 1 болгарский перец, 3 зубчика чеснока, пучок петрушки, 4 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. зерненой горчицы, сок половины лимона, 1 ч. л. сахара. Шампиньоны отварите в подсоленной воде 5–7 минут после закипания, затем откиньте на дуршлаг. Лук нарежьте полукольцами, перец соломкой, чеснок пластинами, петрушку измельчите. Для маринада смешайте соевый соус, масло, горчицу, лимонный сок и сахар. В глубокой миске соедините теплые шампиньоны, овощи и зелень, залейте маринадом и тщательно перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на 1–2 часа, затем можете подавать или уберите в холодильник до застолья.

Вкус этих грибов — невероятно насыщенный и сбалансированный: нежные шампиньоны впитывают пикантный соевый маринад с кислинкой лимона и остротой чеснока, а хрустящие овощи добавляют свежести. Это блюдо станет вашей коронной закуской!

Ранее стало известно, как приготовить питательный слоеный салат «Снежные сугробы»: этот трюк с яйцами покорит всех гостей.

Проверено редакцией
Читайте также
Такие простые, но такие вкусные брускетты с селедкой: закуска на Новый год без трат
Общество
Такие простые, но такие вкусные брускетты с селедкой: закуска на Новый год без трат
Как вернуть томатному соку тот самый вкус из детства: простой совет из СССР, который преобразит даже магазинный напиток
Общество
Как вернуть томатному соку тот самый вкус из детства: простой совет из СССР, который преобразит даже магазинный напиток
Шикарный салат из 4 ингредиентов за 15 минут: готовим «Венок» с мандаринами на Новый год — ресторанный стол дома
Общество
Шикарный салат из 4 ингредиентов за 15 минут: готовим «Венок» с мандаринами на Новый год — ресторанный стол дома
Блюдо для особого случая: готовлю салат с грибами и чипсами — восторг гостей обеспечен
Общество
Блюдо для особого случая: готовлю салат с грибами и чипсами — восторг гостей обеспечен
Салат «Деревенский» с жареными грибами — самое то для предновогодней суеты: из простецких продуктов
Общество
Салат «Деревенский» с жареными грибами — самое то для предновогодней суеты: из простецких продуктов
грибы
салаты
рецепты
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рязанская полиция задержала мужчину за незаконную легализацию 14 мигрантов
«Произведет фурор»: в ГД ждут приезда «Вашингтона» на Кубок Первого канала
Москвич вдохнул неизвестный газ и уехал в больницу
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба почти 400 пар обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
В Петропавловске-Камчатском отменили уроки из-за продолжающегося циклона
Исусу Христосу вынесли неожиданный приговор
Стало известно, на сколько подорожают коньки в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.