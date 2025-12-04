Беру фарш и 2 ломтика хлеба — пирожки не нужны! Пеку котлеты в облачном тесте. Сочнее и нежнее

Иногда хочется побаловать семью чем-то сытным, необычным и очень домашним, но без лишней мороки с фритюром. Эти котлеты в тесте — идеальное решение, ведь они объединяют в себе сочную куриную начинку, ароматное тесто и золотистую корочку без капли масла. Это блюдо напоминает одновременно и пирожки, и зразы, и даже мини-запеканки в порционной подаче. Оно отлично подойдет для обеда, ужина или даже для гостевого стола, потому что выглядит аппетитно и по-праздничному. А главное — готовится в духовке, что делает процесс проще и полезнее традиционной жарки.

Для теста понадобится: 500 мл теплой сыворотки, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли, 11 г сухих дрожжей и примерно 700 г муки. Для фарша возьмите: 500 г куриного фарша, 1 среднюю луковицу, 2 ломтика белого хлеба, размоченного в молоке, соль, перец и любимые специи по вкусу. В глубокой миске соедините сыворотку, дрожжи, соль и сахар, дайте постоять 10 минут. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, но не липкое тесто. Накройте его полотенцем и поставьте в теплое место на час для подъема. Для начинки смешайте фарш с мелко нарезанным луком, отжатым хлебом и специями до однородности. Обжарьте котлеты на сковороде до полуготовности и остудите. Подошедшее тесто раскатайте в пласт, нарежьте на квадраты, в центр каждого положите котлету и аккуратно защипните края, формируя конвертики. Выложите их на противень, смажьте взбитым яйцом для румяности и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

