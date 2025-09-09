Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 10:47

Клаву Коку внесли в базу «Миротворца»

Певица Клава Кока на премьере фильма «Звезды в Сибири» Певица Клава Кока на премьере фильма «Звезды в Сибири» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.

Певицу Клаву Коку (настоящее имя — Клавдия Высокова) повторно внесли в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает издание «Постньюс». Впервые артистку добавили в список в 2017 году за участие в мероприятиях в Донецке ко Дню города и Дню шахтера.

На украинском ресурсе указано, что тогда Кока поддерживала Россию, «покушалась на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательно нарушила государственную границу страны». Поводом для повторного внесения певицы в базу «Миротворца» стал перелет из Москвы в Симферополь.

Ранее российская актриса Александра Бортич оказалась в списках сайта «Миротворец» из-за участия в съемках исторического фильма «Викинг» о жизни князя Владимира. Артистка была добавлена в базу еще в марте 2017 года. Вместе с ней в «Миротворец» внесли и других исполнителей главных ролей, среди них Данила Козловский и Светлана Ходченкова.

шоу-бизнес
певицы
Миротворец
сайты
Клава Кока
