Клаву Коку внесли в базу «Миротворца»

Певицу Клаву Коку (настоящее имя — Клавдия Высокова) повторно внесли в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает издание «Постньюс». Впервые артистку добавили в список в 2017 году за участие в мероприятиях в Донецке ко Дню города и Дню шахтера.

На украинском ресурсе указано, что тогда Кока поддерживала Россию, «покушалась на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательно нарушила государственную границу страны». Поводом для повторного внесения певицы в базу «Миротворца» стал перелет из Москвы в Симферополь.

Ранее российская актриса Александра Бортич оказалась в списках сайта «Миротворец» из-за участия в съемках исторического фильма «Викинг» о жизни князя Владимира. Артистка была добавлена в базу еще в марте 2017 года. Вместе с ней в «Миротворец» внесли и других исполнителей главных ролей, среди них Данила Козловский и Светлана Ходченкова.