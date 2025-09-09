Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 10:37

«Победа» полностью сняла ограничения веса для ручной клади

Авиакомпания «Победа» сняла ограничения по весу ручной клади и оставила габариты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский лоукостер «Победа» объявил об изменениях в правилах провоза ручной клади, которые вступают в силу немедленно. Авиакомпания полностью отменила ограничения по весу для ручной клади и увеличила разрешенный размер пакета с покупками из магазинов Duty Free. При этом ключевое требование для основной ручной клади остается неизменным: она должна свободно помещаться в калибратор размером 36x30x27 сантиметров.

Представители «Победы» уточнили, что теперь пассажиры могут провозить ручную кладь без ограничений по весу. Кроме того, габариты одного места ручной клади (помимо предметов, помещающихся в калибратор) увеличили с 4х36х30 см до 15х36х30 см. Перевозчик также расширил список предметов, которые пассажиры могут брать на борт сверх основной ручной клади: теперь в него входят ноутбук или планшет в мягком чехле, а также зонт-трость. Размер пакета с товарами из Duty Free, который разрешается провозить дополнительно, увеличился с 10х10х5 см до 24х32х10 см.

Так, «Победа» предлагает пассажирам два варианта провоза ручной клади в салоне воздушного судна. Первый: пассажир может взять с собой одно место ручной клади габаритами до 15х36х30 см в сочетании с рюкзаком размером не более 12х36х30 см (или же дамской сумкой, портфелем с вложенными внутрь вещами, либо любыми предметами, которые помещаются в калибратор). Второй вариант: пассажир берет на борт все свои вещи, которые вместе помещаются в калибратор размером 36x30x27 см.

Помимо вышеуказанной ручной клади, без дополнительной платы пассажиры также могут взять в салон ноутбук в мягком чехле, зонт-трость, букет цветов, верхнюю одежду, один костюм в портпледе, детское питание, лекарства, а также используемые пассажиром роллаторы, складное кресло-коляску, костыли, трости и ходунки. Товары, приобретенные в магазинах Duty Free, также разрешают провозить в запечатанном пакете. Устройства для переноса ребенка, если ребенок летит без отдельного места, пассажиры размещают на багажной полке или на свободном кресле.

Ранее вступило в силу правило о запрете авиакомпаниям отменять обратные билеты опоздавших на рейс пассажиров. Согласно сообщению Минтранса, сейчас авиакомпании имеют право аннулировать весь заказ, если клиенты не успели на перелет в одну сторону.

