Обнаружена интересная связь между учительницами, совратившими школьников

Две учительницы из Висконсина в США, обвиненные в сексуальных преступлениях против учеников, оказались подругами, пишет Breitbart News. По информации журналистов, в личной переписке 25-летняя Мэдисон Бергманн и 24-летняя Эбигейл Фауст обсуждали свои противоправные действия. Фауст была уволена еще в мае за сокрытие преступлений своей подруги.

Бергманн была арестована в августе за связь с 11-летним учеником, говорится в материале. Ее подруга получила 17 обвинений в сентябре за отношения с двумя 15-летними подростками.

Ранее правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали 41-летнего охранника по подозрению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетнего мигранта. Интимные отношения между мужчиной и 15-летним подростком длились примерно шесть месяцев, а их встречи проходили в жилище подозреваемого. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Сейчас определяется мера пресечения.

Кроме того, в Магадане местная жительница заявила о неподобающем поведении таксиста по отношению к ее 13-летней дочери. По информации матери, инцидент произошел вечером 17 августа. Девочка возвращалась домой от подруги и вызвала такси. Мужчина 25-30 лет, который отвез ребенка до дома, специально заехал к другому подъезду, заблокировал двери и начал настаивать на совместной прогулке и поцелуе, обещая при этом любой телефон в подарок.