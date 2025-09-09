Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 10:18

Полиция задержала охранника-педофила, насиловавшего 15-летнего мигранта

В Петербурге задержали охранника за интимную связь с 15-летним мигрантом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали 41-летнего мужчину, работающего охранником, по подозрению в совершении преступлений сексуального характера в отношении 15-летнего подростка-мигранта, сообщает «Фонтанка». По данным журналистов, интимная связь между мужчиной и несовершеннолетним продолжалась около полугода.

Их встречи происходили в квартире подозреваемого, говорится в сообщении. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Ранее в Санкт-Петербурге 34-летнего учителя истории задержали по подозрению в совершении развратных действий и производстве порнографии с участием несовершеннолетней ученицы. По имеющейся информации, инциденты, в том числе половые акты, происходили в школьном здании. Поводом для возбуждения дела стало заявление матери девочки, которая сообщила о систематических контактах, длившихся около года. В настоящее время подозреваемый арестован.

Кроме того, в Москве был задержан иностранец по подозрению в совершении противоправных действий в отношении четырехлетнего ребенка. Согласно предоставленным данным, действия мужчины, направленные на малолетнего, вызвали тревогу у очевидцев происшествия.

педофилы
мигранты
охранники
задержания
Санкт-Петербург
