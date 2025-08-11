Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 19:29

Четырехлетний ребенок на заправке стал жертвой приставаний иностранца

СК: в Москве задержали иностранца за приставания к ребенку на АЗС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве правоохранительные органы задержали иностранного гражданина, подозреваемого в противоправных действиях в отношении четырехлетнего ребенка, сообщает Telegram-канал столичного следственного комитета. Мужчина, как утверждается, приставал к малолетнему, что вызвало обеспокоенность окружающих.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Следственные органы работают над установлением всех обстоятельств случившегося. В ближайшее время подозреваемому планируется предъявить официальное обвинение и избрать меру пресечения, которая, вероятнее всего, будет связана с заключением под стражу.

Ранее в Казани было возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего кассира магазина на проспекте Победы, подозреваемого в домогательствах к 12-летней девочке. Между подозреваемым и пострадавшей завязалось общение после того, как школьница регулярно посещала торговую точку. По данным следствия, мужчина, зная о несовершеннолетнем возрасте девочки, продолжил общение с ней в социальных сетях. Подросток сама сообщила ему о своем возрасте в ходе переписки.

До этого в Москве Ленинградский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, обвиняемого в сексуальном насилии. Как уточняет пресс-служба столичного главного следственного управления, инцидент произошел 28 июля возле жилого дома на Ленинградском шоссе, где неизвестный напал на женщину.

Москва
СК РФ
иностранцы
дети
