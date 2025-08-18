Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 11:11

Таксист обещал несовершеннолетней телефон за поцелуй

В Магадане 13-летняя девочка стала жертвой домогательств таксиста

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Магадане местная жительница сообщила о непристойных действиях таксиста в отношении своей 13-летней дочери, сообщает региональное управление МВД. В ведомстве добавили, что по данному факту правоохранительные органы начали служебную проверку.

Мать пострадавшей разместила в соцсетях обращение, в котором сообщила, что инцидент произошел вечером 17 августа. Девочка была у подруги и для возвращения домой решила вызвать такси. На вызов приехал мужчина 25–30 лет. Он довез ребенка до дома, но специально проехал нужный подъезд, остановился и заблокировал двери. Затем стал настойчиво предлагать прогуляться вместе и поцеловаться, обещая в подарок любой телефон по ее выбору.

До этого в Москве нетрезвый мужчина в общественном транспорте приставал к девушке, намеренно терся о нее, а затем угрожал изнасилованием. Пострадавшая заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы для привлечения агрессора к ответственности. Она акцентировала внимание на том, что корень проблемы кроется не в женской одежде, а в безнаказанности подобных преступников.

Ранее в Москве суд санкционировал арест мужчины, обвиняемого в сексуальном насилии. По данным следствия, 28 июля неизвестный напал на женщину у подъезда жилого дома в районе Ленинградского шоссе, совершив против нее противоправные действия сексуального характера. После происшествия потерпевшая незамедлительно обратилась за помощью в правоохранительные органы.

