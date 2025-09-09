Аналитики раскрыли, какой iPhone станет самым популярным в этом сезоне

Аналитики раскрыли, какой iPhone станет самым популярным в этом сезоне Reuters: iPhone 17 Air может стать самым популярным смартфоном Apple

Ультратонкий iPhone 17 Air, который Apple представит 9 сентября, станет самым востребованным смартфоном компании, сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов. Главный аналитик Forrester Дипанджан Чаттерджи отметил, что модель Air отличается значительным обновлением форм-фактора, чего давно не наблюдалось у Apple.

Мы давно не видели сколько-нибудь значимого обновления форм-фактора устройства, если не считать незначительных изменений, — отметил Чаттерджи.

Опрошенные агентством аналитики считают, что Air окажется «мостиком» к первому складному iPhone, который планируют выпустить через год. Управляющий партнер Deepwater Asset Management Джин Манстер уточнил, что iPhone 17 Air не будет очень дешевым, но получит для работы достаточно памяти. Издержки Apple растут, поэтому компания не может удерживать низкую цену на устройства, уточнил специалист.

Ранее выяснилось, что корпорация Apple начала переговоры с российскими властями о выполнении требований нового законодательства относительно предустановки магазина RuStore. В случае достижения договоренностей заблокированные приложения российских банков могут вернуться в App Store.