В США раскрыли, к чему могут привести проблемы с выбором премьера Франции

Проблемы с выбором нового премьер-министра во Франции могут привести к отставке президента республики Эммануэля Макрона, сообщила газета The New York Times. В издании отметили, что главе государства будет трудно выбрать кандидата, который устроил бы 577 законодателей в парламенте из трех противоположных друг другу политических блоков.

С политической точки зрения Макрону необходимо выбрать кого-то, кто сможет оказаться приемлемым кандидатом для 577 законодателей Национальной ассамблеи, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Макрон планирует назначить нового премьер-министра. Он отметил, что новому руководителю будет поручено сформировать правительство, которое будет защищать интересы всех граждан.

До этого большая часть депутатов Нацсобрания Франции проголосовала в пользу недоверия правительству страны. Всего в голосовании приняли участие 558 депутатов. Из них 364 вынесли вотум недоверия или воздержались от голосования. Еще 194 выразили доверие кабмину, сообщают журналисты.