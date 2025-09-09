Спасателям из других стран могут дать право на получение пенсии в России

Спасателям из других стран могут дать право на получение пенсии в России Кабмин одобрил проект о выплате в России пенсий спасателям из других стран

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о пенсионных выплатах бывшим сотрудникам спасательных служб других стран, пишет ТАСС со ссылкой на материалы заседания. Условием станет наличие соглашения между РФ и соответствующим государством.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что проект направлен на расширение списка служб, чьи сотрудники смогут претендовать на пенсию в РФ на основании международных соглашений.

Законопроектом предлагается расширить существующий перечень служб <…>, включив в него службу в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, — уточнил Груздев.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, которым предполагается уточнить порядок выплаты пенсий бывшим работникам силовых структур и их семьям. Пенсионные органы смогут сами выбирать способ перечисления пенсий — через Федеральное казначейство или Сбербанк. Их будут перечислять на счет, вклад или карту, которые укажут пенсионеры.