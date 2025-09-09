Путин впечатлился технологией, позволяющей гладить кошку на расстоянии

Президенту России Владимиру Путину в университете «Сириус» представили разработку «осязашка», позволяющую передавать тактильные ощущения через экран. Глава государства удивился тому, что технология дает возможность гладить кошку на расстоянии, передает ТАСС.

Председатель ученого совета университета «Сириус» Роман Иванов сообщил, что русскоязычный гражданин Эстонии, работавший ранее в Германии, приехал в «Сириус». Он разрабатывает технологию под названием «осязашка». По его словам, речь идет об алгоритмах и устройствах, позволяющих передавать тактильные ощущения от изображения на экране на рецепторы. Иванов рассказал, что при проведении рукой по экрану телефона с изображением кошки можно ощутить ее шерсть.

Да ладно? — удивился Путин.

Ранее Путин побывал в лабораторном комплексе университета «Сириус», где ему показали разработки в сфере геномного редактирования растений. Молодые ученые представили виноград, устойчивый к грибковым инфекциям, и «молодильную клубнику» с повышенным содержанием антиоксидантов. По словам председателя ученого совета Романа Иванова, речь идет о точечном редактировании генома, а не о создании ГМО. Он отметил, что такие культуры не нуждаются в химической обработке.