Путину представили «молодильную клубнику»

Президент России Владимир Путин посетил лабораторный комплекс университета «Сириус», где ознакомился с разработками в области геномного редактирования растений. Главе государства представили уникальные достижения молодых ученых, среди которых виноград будущего и так называемая молодильная клубника, передает РИА Новости.

Как пояснил председатель ученого совета университета Роман Иванов, речь идет не о генно-модифицированных организмах, а о точечном редактировании генома.

Мы впервые в мире смогли отредактировать геном винограда и получить виноград, устойчивый к грибковым инфекциям. Меньше потери урожая, не нужно травить фунгицидами. А клубника, которую вы там дальше видите, это тоже «отредактированная» клубника, которая в 12 раз больше содержит кверцетина — это такое полезное вещество флавоноид с антиоксидантными свойствами, то есть такая «молодильная клубника» в итоге получилась, — поделился Иванов.

Путин поинтересовался, требуется ли таким растениям химическая обработка. Иванов подтвердил, что отредактированные культуры не нуждаются в применении химических средств защиты. Технология позволяет ускорять естественные эволюционные процессы, делая их целенаправленными и эффективными.

Ранее Путин объяснил свой визит в «Сириус» желанием лично ознакомиться с его деятельностью. Глава государства напомнил, что научно-образовательный центр был открыт 10 лет назад, 1 сентября 2015 года. Однако тогда он не смог приехать на юбилейные мероприятия в связи с занятостью на международных встречах, которые требовали его присутствия.