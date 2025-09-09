Путин раскрыл, для чего на самом деле приехал в Сириус

Путин раскрыл, для чего на самом деле приехал в Сириус Путин рассказал, что захотел лично осмотреть научный центр в Сириусе

Президент России Владимир Путин посетил федеральную территорию «Сириус», которая является первой в стране, и объяснил свой визит желанием лично ознакомиться с деятельностью научного центра, передает РИА Новости. Глава государства напомнил, что научно-образовательный центр был открыт 10 лет назад, 1 сентября 2015 года. Однако он не смог приехать на юбилейные мероприятия в связи с занятостью на международных встречах, которые требовали его присутствия.

Но очень хотелось посмотреть, что же за эти десять лет произошло — от первого шага, с 1 сентября 2015-го, и до сегодняшнего дня. Я вижу, что движение очень серьезное, — сказал глава государства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ночная атака беспилотников на Сочи не внесла изменений в рабочий график президента России. Он подчеркнул, что все запланированные мероприятия проходят в обычном режиме. Накануне, 8 сентября, глава государства принял участие в онлайн-саммите БРИКС, находясь на территории Краснодарского края.

До этого Песков заявил, что президент России не может позволить себе отпуск из-за интенсивной рабочей нагрузки. Отвечая на вопрос о планах главы государства на предстоящий день рождения, представитель Кремля отметил невозможность отдыха в текущей ситуации.