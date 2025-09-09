Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 19:08

Путин раскрыл, для чего на самом деле приехал в Сириус

Путин рассказал, что захотел лично осмотреть научный центр в Сириусе

Президент РФ Владимир Путин во время посещения лабораторного комплекса Научно-технологического университета «Сириус» Президент РФ Владимир Путин во время посещения лабораторного комплекса Научно-технологического университета «Сириус» Фото: Дмитрий Феоктистов/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетил федеральную территорию «Сириус», которая является первой в стране, и объяснил свой визит желанием лично ознакомиться с деятельностью научного центра, передает РИА Новости. Глава государства напомнил, что научно-образовательный центр был открыт 10 лет назад, 1 сентября 2015 года. Однако он не смог приехать на юбилейные мероприятия в связи с занятостью на международных встречах, которые требовали его присутствия.

Но очень хотелось посмотреть, что же за эти десять лет произошло — от первого шага, с 1 сентября 2015-го, и до сегодняшнего дня. Я вижу, что движение очень серьезное, — сказал глава государства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ночная атака беспилотников на Сочи не внесла изменений в рабочий график президента России. Он подчеркнул, что все запланированные мероприятия проходят в обычном режиме. Накануне, 8 сентября, глава государства принял участие в онлайн-саммите БРИКС, находясь на территории Краснодарского края.

До этого Песков заявил, что президент России не может позволить себе отпуск из-за интенсивной рабочей нагрузки. Отвечая на вопрос о планах главы государства на предстоящий день рождения, представитель Кремля отметил невозможность отдыха в текущей ситуации.

Владимир Путин
сириус
поездки
власть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вкус леса дома: секрет лучшей закуски из грибов, которая тает во рту
Руководство ХАМАС отреагировало на удар Израиля по Катару
Трамп нашел виноватого в затягивании украинского кризиса
Кудрявцева и Гордон исполнили песню на презентации своей группы «ЗаVисть»
Чиновники узнали правду о Зеленском. Кулеба сбежал с Украины. Кто следующий
Похвала Зеленского, новый имидж, бездетность: как живет Светлана Ходченкова
Трамп внезапно заговорил о ненависти между Путиным и Зеленским
«У Сережи все та же рожа»: Кудрявцева и Гордон обратились к Шнуру
Путин впечатлился технологией, позволяющей гладить кошку на расстоянии
Министр здравоохранения Швеции упала в обморок в прямом эфире
Один из крупнейших дворцов Азии полностью уничтожен пламенем
«Тенденция не очень хорошая»: в Киеве забили тревогу из-за отъезда молодежи
Мать арестовали после гибели сына от нападения аллигатора
К чему снится бывшая девушка парня: толкование для него и для неё
Зеленский ноет в бункере, диаспоры в панике, «распил Украины»: что дальше
Протесты в Непале добрались до границ соседней страны
Бюджет России показал рекордное снижение дефицита
В Казахстане отменили концерт Гагариной
Брак с Зеленской, пятеро детей и безденежье: как сейчас живет Даня Милохин
Путину представили «молодильную клубнику»
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.