09 сентября 2025 в 16:00

Опрос показал, сколько французов одобряют вотум недоверия правительству

RTL: 76% французов одобряют решение парламента о вотуме недоверия правительству

Франсуа Байру Франсуа Байру Фото: A UrelienMorissardgaojing/XinHua/Global Look Press

76% граждан Франции поддерживают отставку премьер-министра Франсуа Байру, которому Национальное собрание выдвинуло вотум недоверия, передает RTL со ссылкой на исследование компании Toluna Harris Interactive. Сообщается, что в опросе приняли участие 813 респондентов.

При этом отмечается единодушие в рядах правых и левых. Среди сторонников «Национального объединения» инициативу поддержали 95%. Среди их оппонентов из левых сил цифры схожи: «Зеленые» (93%), «Неподчинившаяся Франция» (91%) и Социалистическая партия (87%). Примерно три четверти участников опроса возлагают основную ответственность за происходящее на Байру.

Ранее депутаты Национального собрания Франции вынесли вотум недоверия нынешнему правительству. За его отставку из-за мер жесткой экономии проголосовали 364 парламентария, против — 194. Как и его предшественник Мишель Барнье, премьер лишился поста на фоне острых разногласий по бюджету. Лидер социалистов Борис Валло в эмоциональной речи обвинил Байру в «ложных обещаниях предательствах».

