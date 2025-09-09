Опрос показал, сколько французов одобряют вотум недоверия правительству

76% граждан Франции поддерживают отставку премьер-министра Франсуа Байру, которому Национальное собрание выдвинуло вотум недоверия, передает RTL со ссылкой на исследование компании Toluna Harris Interactive. Сообщается, что в опросе приняли участие 813 респондентов.

При этом отмечается единодушие в рядах правых и левых. Среди сторонников «Национального объединения» инициативу поддержали 95%. Среди их оппонентов из левых сил цифры схожи: «Зеленые» (93%), «Неподчинившаяся Франция» (91%) и Социалистическая партия (87%). Примерно три четверти участников опроса возлагают основную ответственность за происходящее на Байру.

Ранее депутаты Национального собрания Франции вынесли вотум недоверия нынешнему правительству. За его отставку из-за мер жесткой экономии проголосовали 364 парламентария, против — 194. Как и его предшественник Мишель Барнье, премьер лишился поста на фоне острых разногласий по бюджету. Лидер социалистов Борис Валло в эмоциональной речи обвинил Байру в «ложных обещаниях предательствах».