В Госдуме ответили, удастся ли Евросоюзу втянуть США в украинский конфликт Депутат Соболев: США могут напрямую вступить в конфликт на Украине

Соединенные Штаты могут напрямую вступить в украинский конфликт, если их руководство сочтет это выгодным, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его мнению, европейские союзники крайне заинтересованы в дальнейшей эскалации кризиса и будут подталкивать Вашингтон к более активному участию.

Европа заинтересована в продолжении конфликта на Украине и делает для этого все, в том числе хочет втянуть Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru). Запад готовится к войне с РФ, это никто не скрывает. Им важно иметь передовой отряд в лице Украины, который был бы для них фундаментом. Это значит, что они постараются втянуть в этот конфликт как можно больше стран. Согласится ли Трамп закрыть небо Украины? Вполне допускаю, что он может согласиться. Он рассмотрит все плюсы и минусы, и если решит, что для США выгоднее продолжать конфликт, то пойдет на этот шаг, — пояснил Соболев.

Он отметил, что в случае серьезных рисков, включая угрозу ядерной эскалации, Вашингтон не станет прямо вмешиваться в украинский кризис. Кроме того, по словам парламентария, США не являются союзником России.

Кто бы что не говорил, американский лидер нам не друг. Если США невыгодно вступать в конфликт на Украине, тем более если это связано с потерями или угрозой ядерной войны, Вашингтон на это не пойдет, — резюмировал Соболев.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что закрытие неба над Украиной с помощью американского воздушного щита станет новым этапом эскалации в отношениях между Москвой и Вашингтоном. По его словам, реализация такого проекта потребует от США колоссальных затрат, а его эффективность остается под вопросом.