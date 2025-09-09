Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 12:51

В Госдуме ответили, удастся ли Евросоюзу втянуть США в украинский конфликт

Депутат Соболев: США могут напрямую вступить в конфликт на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединенные Штаты могут напрямую вступить в украинский конфликт, если их руководство сочтет это выгодным, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его мнению, европейские союзники крайне заинтересованы в дальнейшей эскалации кризиса и будут подталкивать Вашингтон к более активному участию.

Европа заинтересована в продолжении конфликта на Украине и делает для этого все, в том числе хочет втянуть Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru). Запад готовится к войне с РФ, это никто не скрывает. Им важно иметь передовой отряд в лице Украины, который был бы для них фундаментом. Это значит, что они постараются втянуть в этот конфликт как можно больше стран. Согласится ли Трамп закрыть небо Украины? Вполне допускаю, что он может согласиться. Он рассмотрит все плюсы и минусы, и если решит, что для США выгоднее продолжать конфликт, то пойдет на этот шаг, — пояснил Соболев.

Он отметил, что в случае серьезных рисков, включая угрозу ядерной эскалации, Вашингтон не станет прямо вмешиваться в украинский кризис. Кроме того, по словам парламентария, США не являются союзником России.

Кто бы что не говорил, американский лидер нам не друг. Если США невыгодно вступать в конфликт на Украине, тем более если это связано с потерями или угрозой ядерной войны, Вашингтон на это не пойдет, — резюмировал Соболев.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что закрытие неба над Украиной с помощью американского воздушного щита станет новым этапом эскалации в отношениях между Москвой и Вашингтоном. По его словам, реализация такого проекта потребует от США колоссальных затрат, а его эффективность остается под вопросом.

США
Россия
Украина
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Летающий Кремль»: чем уникален президентский самолет Ил-96-300ПУ
В Подмосковье открыли новый сквер в старинной усадьбе
Тюменским детям пришлось освоить необычный путь до школы из-за дождя
В российском регионе занялись «перевоспитанием» алкомаркетов
Додик попросил Лаврова помочь Республике Сербской в ООН
Юрист объяснил, куда жаловаться на банк в случае удержания им денег
В «Газели» на трассе в сторону Петербурга нашли полтонны эфедрона
Политолог рассказал, стоит ли ждать отставки Макрона
Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера
Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя
Лучший отдых с детьми в сентябре: 10 идей для поездки
Появились кадры с издевательствами над мобилизованными ВСУ в ходе обучения
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября
Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная
В РПЦ призвали обложить россиян десятиной
Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога
Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи
Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.