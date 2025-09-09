Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Подмосковье выявлены первые случаи гранулоцитарного анаплазмоза

Врач Фишкин сообщил о первых случаях опасного анаплазмоза в Московской области

Первые случаи гранулоцитарного анаплазмоза зафиксированы в Московской области. Симптомы заболевания напоминают грипп, оно может привести к серьезным осложнениям, сообщил в беседе с aif.ru врач общей практики Роман Фишкин.

Бактерия попадает в тело человека через слюну клеща через сутки-двое после укуса. Возбудитель атакует отвечающие за иммунную систему клетки крови, снижая естественную защиту организма. Кроме того, у человека может начаться сепсис, почечная и дыхательная недостаточность, лихорадка. В отдельных случаях возможен летальный исход.

Инкубационный период составляет от 3 до 21 дня (в среднем 1–2 недели). Симптомы часто напоминают грипп: внезапное начало с высокой температурой (до 38–39 °C) и ознобом. Сильная слабость, головная боль, мышечные и суставные боли. Тошнота, рвота, потеря аппетита. Реже — кашель, боль в горле, — отметил специалист.

Заразиться можно в местах обитания иксодовых клещей, которые активны с весны до поздней осени в лесах, городских парках и на дачных участках. Паразит может передать инфекцию человеку после контакта с животными.

Ранее руководитель лаборатории паразитологии животных и растений Института биологии Карельского научного центра РАН Сергей Бугмырин предупредил, что в этом году пик активности европейских лесных клещей может наступить позже обычного. Ученый предполагает, что сезон активности клещей начнется, вероятно, в сентябре.

