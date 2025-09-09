Профайлер опровергла популярный миф о распознавании лжи

Ложь практически невозможно распознать по почесыванию носа, отворачиванию взгляда и другим определенным жестам, заявила профайлер Анна Кулик в разговоре с Lenta.ru. По ее словам, не существует универсальных признаков, на которые можно положиться.

Стресс, который вызывает ложь, проявляется у каждого по-разному. Нет универсальных «сигналов», на которые можно полагаться, и пытаться вычислить обман только по внешним проявлениям — это ошибочный путь, — сказала собеседница.

Эксперт отметила, что стресс способен возникать не только из-за намерения обмануть, но и вследствие личных тревог или других обстоятельств. По ее словам, для эффективного распознавания обмана нужен комплексный подход. Она посоветовала задавать разнообразные уточняющие вопросы, внимательно отслеживать реакции собеседника и анализировать ответы на наличие противоречий.

