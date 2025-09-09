Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 17:36

Профайлер опровергла популярный миф о распознавании лжи

Профайлер Кулик: ложь практически невозможно вычислить по жестам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ложь практически невозможно распознать по почесыванию носа, отворачиванию взгляда и другим определенным жестам, заявила профайлер Анна Кулик в разговоре с Lenta.ru. По ее словам, не существует универсальных признаков, на которые можно положиться.

Стресс, который вызывает ложь, проявляется у каждого по-разному. Нет универсальных «сигналов», на которые можно полагаться, и пытаться вычислить обман только по внешним проявлениям — это ошибочный путь, — сказала собеседница.

Эксперт отметила, что стресс способен возникать не только из-за намерения обмануть, но и вследствие личных тревог или других обстоятельств. По ее словам, для эффективного распознавания обмана нужен комплексный подход. Она посоветовала задавать разнообразные уточняющие вопросы, внимательно отслеживать реакции собеседника и анализировать ответы на наличие противоречий.

Ранее профайлер Денис Давыдов заявил, что американский лидер Дональд Трамп ведет себя с украинским президентом Владимиром Зеленским как с ребенком. По его словам, Трамп во время встречи шутил над внешним видом коллеги и похлопывал его по спине. Эксперт отметил, что Трамп даже подтягивал Зеленского за шею к себе, как мальчишку.

