Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 14:44

В Белом доме ответили на вопрос о таинственной голубой таблетке у Трампа

Daily Mail: голубая таблетка у Трампа оказалась мятной конфетой

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/White House/Global Look Press

Голубая «таблетка», замеченная у президента США Дональда Трампа во время теннисного матча, оказалась мятной конфетой, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на чиновника Белого дома. Американского лидера сфотографировали с загадочной таблеткой 7 сентября.

Это была мятная конфета, — сообщил собеседник издания.

Ранее в соцсетях начали распространяться теории о тяжелой болезни и даже смерти Трампа. Слухи спровоцировало внезапное исчезновение президента из информационного поля.

Комитет палаты представителей Конгресса США в начале сентября обнародовал материалы из личного альбома финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в растлении несовершеннолетних. Среди опубликованных документов присутствует фотография, на которой Эпштейн демонстрирует банковский чек на $22,5 тысячи с подписью DJTRUMP и текстом под ней.

На снимке, подготовленном к 50-летию Эпштейна, запечатлены трое мужчин и женщина с заретушированным лицом. Какие-либо доказательства подлинности чека или подробности сделки не приводятся. Трамп отрицает свою причастность к этим документу.

Дональд Трамп
США
таблетки
Белый дом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасателям из других стран могут дать право на пенсии в России
Россиянам назвали лучшие страны для отдыха осенью
Лавров назвал Шмидта самозванцем, который олицетворяет политику Запада
Лавров жестко высказался об обвинениях ЕС в атаке на самолет фон дер Ляйен
Граждан Непала призвали проявить сдержанность
Росфинмониторинг включил блогера Ефремова в список экстремистов
Люся Чеботина пойдет под суд из-за одного концерта
Московский суд изъял недвижимость на 247 млн рублей у блогера-иноагента
Знойная духота и жара до +27? Погода в Москве в выходные: чего ждать
«Известия»: военного блогера Алехина подозревают в отмывании денег
Банк не хочет возвращать деньги: какие причины, что делать
Жена бывшего премьера Непала стала жертвой массовых протестов
Экономист рассказал, как повысить пенсии в России
Раскрыто количество российских туристов, находящихся в Непале
Стало известно, почему перелет в Сочи стоит как в Пекин
Назван топ-5 стран, граждане которых едут отдыхать в Россию
Россиянам в Непале дали один совет
Раскрыты подробности последних дней жизни выпавшего из окна врача скорой
В Госдуму внесли законопроект о запрете въезда семей трудовых мигрантов
«Медаль Олимпиады — навсегда»: Елистратов о непопадании в квалификацию ОИ
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.