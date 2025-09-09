В Белом доме ответили на вопрос о таинственной голубой таблетке у Трампа

Голубая «таблетка», замеченная у президента США Дональда Трампа во время теннисного матча, оказалась мятной конфетой, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на чиновника Белого дома. Американского лидера сфотографировали с загадочной таблеткой 7 сентября.

Это была мятная конфета, — сообщил собеседник издания.

Ранее в соцсетях начали распространяться теории о тяжелой болезни и даже смерти Трампа. Слухи спровоцировало внезапное исчезновение президента из информационного поля.

Комитет палаты представителей Конгресса США в начале сентября обнародовал материалы из личного альбома финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в растлении несовершеннолетних. Среди опубликованных документов присутствует фотография, на которой Эпштейн демонстрирует банковский чек на $22,5 тысячи с подписью DJTRUMP и текстом под ней.

На снимке, подготовленном к 50-летию Эпштейна, запечатлены трое мужчин и женщина с заретушированным лицом. Какие-либо доказательства подлинности чека или подробности сделки не приводятся. Трамп отрицает свою причастность к этим документу.