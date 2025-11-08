Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 16:58

Транспортную систему центра Украины парализовало

Киев столкнулся с транспортным коллапсом

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Транспортный коллапс произошел в Киеве на фоне наблюдающихся неполадок в энергетической системе, сообщает украинское издание «Страна.ua». По его информации, в районе Шулявки остановились троллейбусы и скоростной трамвай. Кроме того, трамвай не ходит в сторону Борщаговки, местным жителям приходится пользоваться обходными путями.

Остановились все троллейбусы и скоростной трамвай в районе столичной Шулявки. Ранее в том же районе пропало электричество на станции метро «Политехнический институт», — говорится в материале.

Ранее Государственная таможенная служба Украины объявила о приостановке пропускных операций на границе. Причиной стал масштабный сбой в работе базы данных, поэтому оформление граждан и автомобилей на въезд и выезд временно не осуществляется.

До этого десятки поездов остановились на северо-востоке Чехии из-за кражи кабелей систем железнодорожной инфраструктуры. Чрезвычайное происшествие случилось на железнодорожном участке между Оломоуцем и Остравой.

Украина
Киев
транспорт
трамваи
