8 проверенных способов быстро остановить икоту

Каждый из нас хотя бы раз в жизни задавался вопросом: как избавиться от икоты быстро и эффективно? Существует огромное количество народных советов и проверенных методов, которые действительно способны помочь. Одни работают за счет изменения дыхания, другие — за счет воздействия на нервную систему или вкусовых ощущений. В этой статье мы подробно разберем четырнадцать самых действенных способов, которые отвечают на вопрос: как перестать икать в самых разных ситуациях? Мы поговорим о том, что поможет взрослому от икоты и что можно аккуратно применить для ребенка, а также обсудим, когда безобидная икота превращается в тревожный звоночек, требующий внимания врача.

Что такое икота и почему она возникает

Икота — это непроизвольный, но настойчивый спутник человека. Она может появиться в самый неподходящий момент: во время важного совещания, романтического ужина или тихого вечера с книгой. Это явление кажется таким простым, но за ним скрывается сложный механизм — судорожное сокращение диафрагмы, той самой большой мышцы, что отделяет грудную клетку от живота. В ответ на каждый ее резкий толчок голосовые связки мгновенно смыкаются, рождая тот самый узнаваемый звук «ик».

Причин для ее появления множество: от слишком поспешного перекуса или газированного напитка до внезапного волнения или даже смеха. И хотя чаще всего икота безобидна и проходит сама собой через несколько минут, ждать этого бывает мучительно неудобно.

Дыхательные техники: задержка воздуха и метод бумажного пакета

Один из самых популярных и логичных путей борьбы с икотой — взять под контроль свое дыхание. Цель этих методов — повысить уровень углекислого газа в крови, что успокаивающе действует на нервную систему и расслабляет диафрагму, прекращая ее судорожные сокращения.

Первый и самый известный способ избавиться от икоты быстро — задержка дыхания. Но чтобы он сработал, делать это нужно правильно. Просто перестать дышать на несколько секунд недостаточно. Сделайте максимально глубокий, но медленный вдох, наполняя воздухом не только грудную клетку, но и живот. Задержите дыхание на 10–15 секунд, но без фанатизма, чтобы не возникло головокружение. Медленно выдохните. Можно усложнить технику: после глубокого вдоха задержите дыхание и сделайте еще два-три маленьких глотка воздуха, как бы проталкивая его внутрь, а затем так же медленно выдохните. Этот прием создает дополнительное давление в легких и помогает расправить диафрагму, снимая с нее спазм.

Как быстро избавиться от икоты: 8 рабочих способов для взрослых и детей Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще один эффективный дыхательный маневр — дышать в бумажный пакет. Важный момент: пакет должен быть именно бумажным, а не полиэтиленовым. Полиэтиленовый пакет может плотно прилипнуть к носу и рту, что крайне опасно. Принцип действия здесь тот же — увеличение концентрации углекислого газа во вдыхаемом воздухе. Вы просто подносите бумажный пакет к лицу, плотно прижимаете его ко рту и носу (но так, чтобы оставалось пространство для дыхания) и начинаете дышать в него спокойно и равномерно в течение тридцати - сорока секунд. Уже через короткое время вы почувствуете, как спазмы становятся реже и слабее, а вскоре и вовсе сходят на нет.

Этот метод отлично отвечает на вопрос, как избавиться от икоты быстро, и может быть использован дома без каких-либо специальных приспособлений.

Вода как лекарство: как правильно пить, чтобы избавиться от икоты

Обычная вода — это, пожалуй, самое доступное и безопасное средство от икоты. Механизм ее действия заключается в смывании остатков пищи со стенок глотки, что может устранить раздражение блуждающего нерва, а также в самом процессе глотания, который ритмично воздействует на диафрагму и пищевод, помогая им прийти в норму. Но просто сделать несколько глотков часто бывает недостаточно. Существуют особые техники питья, которые многократно увеличивают эффективность этого простого средства.

Один из старых проверенных способов — пить воду маленькими глотками, зажав нос. Вы делаете глоток, зажимаете нос пальцами и продолжаете делать следующие глотки, не отпуская его. Это создает определенное напряжение и требует концентрации, что отвлекает нервную систему и помогает перезапустить ритм дыхания и глотания.

Другой метод, который часто советуют для того, чтобы перестать икать, — пить воду из стакана, наклонившись вперед. Вы должны тянуться губами к дальнему краю стакана, в то время как стакан наклонен к вам. В таком неудобном положении вам придется активно работать горлом и диафрагмой, чтобы сделать глоток, и это самое активное участие часто прерывает цикл икоты. Для взрослого человека может подойти и более экстремальный вариант — выпить большой стакан воды медленно, но без остановки, задержав дыхание. Главное — действовать спокойно и не торопиться, чтобы не захлебнуться.

Как быстро избавиться от икоты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда возникает вопрос, как избавиться от икоты у ребенка, особенно маленького, вода остается самым безопасным вариантом. Предложите малышу попить простой воды из его любимой кружки маленькими, неспешными глотками. Можно попробовать дать ему попить через трубочку, иногда это срабатывает лучше. Главное — сохранять терпение и не заставлять ребенка пить, если он не хочет или капризничает.

Необычные, но рабочие методы: сахар, лимон и испуг

Народная мудрость хранит целый арсенал довольно неординарных, но от того не менее действенных способов борьбы с икотой. Их эффективность часто объясняется шоковым воздействием на организм, которое переключает внимание нервной системы с икоты на новый, неожиданный раздражитель.

Один из таких приятных методов — рассасывание чайной ложки сахарного песка. Сахар действует как абсорбент, возможно, впитывая раздражающие кислоты в пищеводе, а сам процесс медленного рассасывания гранул стимулирует слюноотделение и работу соответствующих нервов. Глотание слюны и сладкий вкус помогают «перезагрузить» нервные окончания и остановить спазмы.

Похожий принцип лежит в основе другого способа — пососать дольку лимона или выпить немного сильно разбавленного лимонного сока. Резкий кислый вкус становится для организма неожиданностью, шоком, который заставляет его мгновенно переключиться и забыть об икоте. Этот метод хорошо знает тот, кто искал, как перестать икать быстро без лишних усилий.

Самым спорным и легендарным методом, безусловно, является испуг. Идея заключается в том, чтобы резко напугать икающего человека, заставив его вздрогнуть. Этот резкий испуг может вызвать непроизвольный глубокий вдох, который способен снять спазм диафрагмы. Однако к этому методу следует относиться с огромной осторожностью.

Ни в коем случае нельзя пугать детей, пожилых людей или тех, кто имеет проблемы с сердцем или нервной системой. Вместо желаемого избавления от икоты можно получить серьезные проблемы со здоровьем или испортить отношения с человеком. Гораздо безопаснее попросить кого-то отвлечь вас интересным вопросом или неожиданной просьбой. Сосредоточившись на новой мысли, вы часто можете незаметно для себя прервать цикл икоты.

Мы собрали 8 самых эффективных способов, как быстро избавиться от икоты в домашних условиях Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда икота — опасный симптом? Повод обратиться к врачу

В подавляющем большинстве случаев икота — это временное и абсолютно безобидное неудобство, которое проходит само или легко устраняется описанными методами. Однако бывают ситуации, когда упорная, длительная икота может быть признаком более серьезных проблем в организме. Если приступы икоты случаются у вас регулярно, длятся дольше 48 часов или настолько сильны, что мешают нормально есть, спать и дышать, это веский повод обратиться за медицинской помощью.

Длительная изматывающая икота может быть связана с различными заболеваниями. Это могут быть проблемы с центральной нервной системой (например, энцефалит, менингит, последствия инсульта), которые нарушают работу нервных центров, контролирующих диафрагму. Раздражение блуждающего нерва часто бывает вызвано такими состояниями, как ларингит, опухоли в области шеи, грудной клетки или живота, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Заболевания самого диафрагмального нерва, метаболические нарушения (например, при диабете или болезни почек), а также прием некоторых лекарственных препаратов тоже могут провоцировать хроническую икоту.

Поэтому, если вы испробовали все возможные способы избавления от икоты дома, но ничего не помогает, и приступ продолжается больше двух дней, не стесняйтесь записаться на прием к терапевту. Врач проведет осмотр, задаст необходимые вопросы о вашем образе жизни и принимаемых лекарствах и при необходимости направит к более узкому специалисту — гастроэнтерологу, неврологу или кардиологу. Помните, что в данном случае икота — это не болезнь, а симптом, и ваша главная задача — вместе с врачом найти и устранить ее истинную причину.