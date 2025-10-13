Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 18:43

Как быстро остановить икоту: проверенные методы

Как быстро остановить икоту: проверенные методы Как быстро остановить икоту: проверенные методы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четкий и быстрый ответ на вопрос, как остановить икоту, заключается в том, чтобы прервать ритмичный спазм диафрагмы и «перезагрузить» блуждающий нерв. Для этого используются методы, направленные на изменение дыхания, стимуляцию носоглотки или мягкое повышение уровня углекислого газа в крови. Большинство этих приемов можно легко выполнить дома без специальных средств. Один из самых надежных способов — воздействие на дыхание. Попробуйте медленно и глубоко вдохнуть, задержать дыхание на 10--15 секунд, а затем так же медленно выдохнуть. Это помогает расслабить диафрагму. Другой эффективный метод — подышать в бумажный пакет, прижав его плотно ко рту и носу. Это повысит концентрацию углекислого газа в крови, что способствует прекращению спазмов.

Физиология икоты: почему мы икаем

Икота — это непроизвольный спазм диафрагмы, мощной мышцы, отделяющей грудную полость от брюшной. При спазме голосовая щель резко закрывается, и происходит характерное «ик». Причины могут быть разными: от быстрой еды и газированных напитков до резкого переохлаждения или эмоционального стресса. Понимание этого механизма помогает осознанно подойти к выбору метода борьбы с ним.

Вода и другие стимулирующие методы

Помимо правильного дыхания не менее популярны методы, связанные с питьем воды. Медленно выпейте стакан прохладной воды маленькими глотками, стараясь задерживать дыхание во время глотка. Это смывает остатки пищи с нижней части глотки и ритмично сжимает пищевод, что может воздействовать на блуждающий нерв. Также можно попробовать рассосать во рту дольку лимона или чайную ложку сахара. Кислый или сладкий вкус оказывает отвлекающее и стимулирующее действие на нервные окончания.

Как остановить икоту: проверенные методы и причины возникновения Как остановить икоту: проверенные методы и причины возникновения Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда следует обратиться к врачу

В подавляющем большинстве случаев икота безобидна и проходит сама в течение нескольких минут. Однако если икота продолжается более 48 часов, возникает слишком часто без видимых причин или мешает есть и спать, это может быть симптомом более серьезного заболевания. В такой ситуации необходимо проконсультироваться с врачом для выявления возможных неврологических, гастроэнтерологических или других проблем.

Таким образом, остановить икоту в большинстве случаев помогают простые методы, направленные на нормализацию работы диафрагмы и блуждающего нерва. Дыхательные упражнения, стакан воды, выпитый особым способом, или отвлекающие вкусовые стимулы — ваши главные союзники в борьбе с этой временной неприятностью. Если же простые средства не помогают, а приступы становятся затяжными, это веский повод обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Ранее мы рассказывали о том, что означает SPF в креме и как его правильно использовать.

икота
как остановить икоту
советы врача
лайфхаки
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянину выплатят за бракованную Lada Granta в пять раз больше ее цены
Барабанщик Джоан Джетт и Билли Айдола умер на 69-м году жизни
На военной базе в Каире прогремел взрыв
Забудьте про авокадо-тосты! Вот с чем ели яичницу в СССР по утрам
Журова назвала провокацией переговоры о перемирии за четыре месяца до ОИ
Политолог оценил, когда Украина может получить от США ракеты Tomahawk
Стало известно решение суда по помогавшему ВСУ топ-менеджеру IT-компании
Вучич выступил с заявлением к Сербии после разговора с Россией
Окна и экология: энергосбережение как вклад в будущее
Трамп выразил готовность снять санкции с Ирана при определенных условиях
Пыталась порвать маньяку рот: овчарка спасла школьницу от насильника-убийцы
Генерал-майор назвал выгоду для Трампа при поставке Киеву ракет Tomahawk
Володин объяснил, кого будут бесплатно кормить в Саратовской области
В Тюмени реализуют проект Южного коридора
Ветеран подал иск на 1,5 млрд рублей к Пугачевой
Картаполов посоветовал Трампу почаще звонить Путину
Тимошенко рассказала, когда закончится СВО? Что известно, кто этому мешает
В МИД России отреагировали на обострение у границ Афганистана и Пакистана
Грязные потоки захлестнули Санта-Барбару
Как быстро остановить икоту: проверенные методы
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.