Названы три способа быстро справиться с икотой Врач Чернышова: стакан воды и ложка сахара помогут справиться с икотой

Существуют три простых и действенных способа быстро избавиться от икоты, заявила в беседе с LIFE.ru терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, помогут стакан холодной воды, метод Вальсальвы и чайная ложка сахара.

Чтобы справиться с икотой, можно выпить мелкими глотками стакан прохладной воды. Также поможет метод Вальсальвы. Нужно сделать глубокий вдох, зажать рот и нос и попытаться выдохнуть. В 19 случаях из 20 помогает попытка проглотить чайную ложку сахара без запивания, отметила врач.

Если икота возникает часто без видимых причин и продолжается часами или сутками, необходимо обратиться к врачу для обследования и выявления возможных патологий пищеварительной или нервной системы, — отметила Чернышова.

Ранее гастроэнтеролог Валерия Антюфеева рассказала, что икота может быть признаком серьезного заболевания, например гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) или опухоли. Она также может быть вызвана быстрым употреблением пищи, перееданием, холодными или горячими напитками и стрессом. В некоторых случаях она указывает на грыжу пищеводного отверстия диафрагмы или пневмонию. Также хронический алкоголизм может вызывать токсическую икоту.