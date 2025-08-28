Врач перечислил неожиданные причины икоты Врач Никитин предупредил, что икота может быть симптомом рака

Икота может быть признаком онкологии, инфекций, травм и других проблем со здоровьем, заявил «Страстям» врач Алексей Никитин. Эту реакцию могут вызвать сильный смех, переохлаждение, проглоченный воздух и беременность.

У части людей икота — сигнал о проблеме: гастроэзофагеальный рефлюкс, раздражение диафрагмального или блуждающего нервов узлами щитовидной железы или образованиями средостения, нарушения электролитов и функции почек, влияние некоторых лекарств, поражения центральной нервной системы, — перечислил Никитин.

Икота также может указывать на растяжение желудка, грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, а также воспаление легких и плевры. У некоторых людей она может быть симптомом инсульта. В случае если икота не проходит по истечении двух суток, врач призвал обратиться в поликлинику.

Ранее терапевт Надежда Чернышова заявила, что существуют три простых и действенных способа быстро избавиться от икоты. По ее словам, помогут стакан холодной воды, метод Вальсальвы и чайная ложка сахара.