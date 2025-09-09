Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 11:05

В США пророчат отставку одному европейскому лидеру

NYT: проблемы с поиском нового премьера могут привести к отставке Макрона

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в сложном положении после отставки правительства Франсуа Байру, так как ему будет трудно найти кандидата на должность нового премьер-министра, который сможет получить поддержку парламента, пишет американская газета The New York Times. Журналисты полагают, что в таком случае одним из дальнейших вариантов развития событий может стать отставка Макрона.

С юридической точки зрения Макрон может назначить кого угодно, но с политической точки зрения Макрону необходимо выбрать кого-то, кто сможет оказаться приемлемым кандидатом для 577 законодателей Национальной ассамблеи хотя бы на такой срок, чтобы успеть принять бюджет на 2026 год, — говорится в материале.

Издание отмечает, что, согласно опросам, лишь 15% французов доверяют Макрону, что ограничивает его возможности. Назначение досрочных парламентских выборов маловероятно, поскольку президентская коалиция рискует потерять дополнительные места. Более радикальным сценарием, по мнению NYT, может стать отставка самого Макрона, что приведет к досрочным президентским выборам.

Ранее Макрон сообщил, что планирует назначить нового премьер-министра. Он отметил, что новому главе правительства будет поручено сформировать кабмин, который будет защищать интересы всех граждан.

Европа
Франция
Эммануэль Макрон
отставки
правительства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве мигрант предлагал школьницам «куда-нибудь отойти на время»
Преследователь детей попал в поле зрения правоохранителей
Улицы Сухума превратились в реки после мощного ливня
Погода в Москве в среду, 10 сентября: ждать ли аномальную жару и ветра
Число самозанятых в Москве превысило 2 млн человек
Военэксперт рассказал, зачем ВС России нанесли удар по Генштабу ВСУ
В Белгородской области умер пострадавший при атаке БПЛА на автомобиль
Оппозиция в Непале пошла на решительные меры на фоне протестов
Королевская семья Британии: новости, новый образ Кейт после слухов о парике
Погромы в Непале обернулись пожаром в отеле, где могли быть россияне
«Опасения не беспочвенны»: политолог оценил угрозу БРИКС для Запада
«Оптимальный возраст»: Наталья Штурм вышла замуж за молодого альфонса
Беспорядки в Непале обернулись поджогом парламента
Стала известна программа форума БИОПРОМ-2025 в Геленджике
Посол Казахстана в России рассказал о новых договоренностях между странами
Подростки изнасиловали немую девочку в полицейском участке
Отец украинки пропустил ее похороны в США из-за одного закона
Стало известно, к чему приведет закрытие Украины воздушным щитом США
Юрист объяснил, почему полиция не пресекла убийство школьницы в Петербурге
Власти Петербурга приняли важное решение по поддержке участников СВО
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.