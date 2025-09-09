В США пророчат отставку одному европейскому лидеру NYT: проблемы с поиском нового премьера могут привести к отставке Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в сложном положении после отставки правительства Франсуа Байру, так как ему будет трудно найти кандидата на должность нового премьер-министра, который сможет получить поддержку парламента, пишет американская газета The New York Times. Журналисты полагают, что в таком случае одним из дальнейших вариантов развития событий может стать отставка Макрона.

С юридической точки зрения Макрон может назначить кого угодно, но с политической точки зрения Макрону необходимо выбрать кого-то, кто сможет оказаться приемлемым кандидатом для 577 законодателей Национальной ассамблеи хотя бы на такой срок, чтобы успеть принять бюджет на 2026 год, — говорится в материале.

Издание отмечает, что, согласно опросам, лишь 15% французов доверяют Макрону, что ограничивает его возможности. Назначение досрочных парламентских выборов маловероятно, поскольку президентская коалиция рискует потерять дополнительные места. Более радикальным сценарием, по мнению NYT, может стать отставка самого Макрона, что приведет к досрочным президентским выборам.

Ранее Макрон сообщил, что планирует назначить нового премьер-министра. Он отметил, что новому главе правительства будет поручено сформировать кабмин, который будет защищать интересы всех граждан.