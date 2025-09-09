Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 16:04

В ДНР раскрыли, кому на самом деле угрожает украинский неонацизм

Пушилин заявил об угрозе украинского неонацизма для всего мира

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинский неонацизм представляет опасность не только для России, но и для всего мира, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе церемонии присвоения имен кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Майкла Глосса в донецкой школе № 115. По его словам, иностранные бойцы, участвующие в СВО в составе российской армии, защищают не только интересы РФ и Донбасса, но и свои собственные страны, передает ТАСС.

Те ребята, которые приезжают из разных стран, с разных континентов, они, конечно, берут в руки оружие <..> и защищают наши интересы, но на самом деле защищают и свои интересы, потому что нацизм, неонацизм, который, увы, поднял голову на Украине, он несет угрозу не только Украине, не только Донбассу, не только даже России, он несет угрозу всему миру, — высказался глава региона.

Ранее Пушилин заявил, что освобождение территорий Донецкой Народной Республики от украинских сил осуществляется как продолжение дела первого лидера региона Александра Захарченко. По словам главы ДНР, память о нем символизирует единство и стойкость жителей Донбасса. Пушилин подчеркнул, что Захарченко уважают за его стойкость и человечность в трудные времена. Первый лидер республики нес большую ответственность за судьбу людей и региона, и если бы он был жив, гордился бы восстановлением Донбасса и его возвращением в состав России, добавил он.

