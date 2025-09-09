Журналистке Баязитовой заменили наказание

Судогодский суд Владимирской области заменил наказание журналистке Александре Баязитовой, обвиненной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его данным, вместо пяти лет лишения свободы ей назначили 10 месяцев принудительных работ.

Суд удовлетворил [ходатайство], [наказание заменили на] принудительные работы на 10 месяцев 18 дней, — отметил собеседник агентства.

Баязитова и ее коллега Ольга Архарова были признаны виновными по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Баязитова получила пять лет, а Архарова — 4,5 года тюрьмы. По версии следствия, журналистки хотели получить от предпринимателя крупную сумму денег, обещая взамен не публиковать в Telegram-канале информацию, способную навредить его репутации.

Осенью 2024-го Баязитова попросила о помиловании президента России Владимира Путина. Она написала письмо из ИК-1 во Владимирской области. В своем обращении журналистка выразила беспокойство, что ей не удалось получить форменную одежду в колонии, так как это могут счесть за нарушение, которое повлияет на возможность выйти по УДО.