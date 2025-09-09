Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 12:35

Оппозиция в Непале пошла на решительные меры на фоне протестов

Все члены оппозиционной партии в Непале ушли в отставку на фоне протестов

Протестующие в Катманду Протестующие в Катманду Фото: NARENDRA SHRESTHA/EPA/ТАСС

Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии Непала подали в отставку со своих постов в парламенте и местных органах власти, сообщил глава политической силы Гьян Бахадур Шахи изданию Khabarhub. Это решение принято на фоне продолжающихся в стране антиправительственных протестов.

Все члены оппозиционной Национал-демократической партии (RPP) подали в отставку с парламентских и провинциальных постов на фоне растущей неопределённости, вызванной протестами, — говорится в сообщении.

Ранее участники протестов в Непале подожгли здание парламента в Катманду, а также офис правящей партии «Непальский конгресс» и резиденцию главы правительства. Международный аэропорт Катманду приостановил работу, все рейсы отменены.

На фоне массовых беспорядков премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку. Политик занимал пост главы правительства с 15 июля 2024 года. Протесты вспыхнули после решения правительства о блокировке социальных сетей в стране.

Для эвакуации чиновников из их резиденций задействовано не менее пяти военных вертолетов. В международном аэропорту Катманду размещено около 300 военнослужащих для обеспечения безопасности. Сообщалось, что в безопасное место могут эвакуировать и премьер-министра страны.

Непал
оппозиция
протесты
власть
отставки
