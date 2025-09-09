Протестующие добились отставки премьер-министра Непала

Акция против запрета социальных сетей у здания парламента Непала в Катманду переросла в столкновения с полицией

Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку на фоне массовых акций протеста в стране, сообщает Reuters со ссылкой на его помощника Пракаша Силвала. Этого требовали протестующие против блокировки соцсетей демонстранты.

Премьер-министр Непала К. П. Шарма Оли подал в отставку во вторник, сообщил его помощник, после того как демонстранты нарушили бессрочный комендантский час и вступили в столкновения с полицией. Это произошло на следующий день после того, как 19 человек погибли в результате ожесточенных протестов, спровоцированных запретом социальных сетей, — говорится в сообщении.

Причиной массовых выступлений стало решение властей Непала заблокировать работу социальных сетей и мессенджеров, нарушивших новые правила регистрации в стране. Под ограничения попали такие платформы как YouTube, X, Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Жертвами Столкновений стали не менее 19 человек, еще свыше 100 получили ранения. Среди пострадавших оказались 28 сотрудников полиции. Силовики использовали слезоточивый газ и резиновые пули. Однако часть протестующих сумела попасть на территорию парламентского комплекса.

В итоге власти страны сняли блокировку с социальных сетей на фоне масштабных акций протеста. Одновременно власти объявили комендантский час в Катманду и соседнем районе Лалитпур. Членов правительства экстренно эвакуируют, чиновников вывозят из их резиденций на военных вертолетах.